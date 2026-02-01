Sanidade amplía a febrero el ensayo clínico de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade de la Xunta ha ampliado a todo el mes de febrero el ensayo clínico Sincigal, que evalúa la reducción de ingresos hospitalarios gracias a la vacuna frente al virus respiratorio sincitial.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, este fin de semana se volvieron a habilitar de forma extraordinaria los 14 hospitales públicos para facilitar la participación en el ensayo, en el cual ya colaboraron un total de 42.294 personas.

Así, en la jornada del sábado, un total de 3.338 personas participaron en el ensayo clínico en los 14 hospitales públicos gallegos.

Concretamente, se acercaron 634 personas al hospital de A Coruña; 72 al de Cee; 396 al de Ferrol; 96 al de A Mariña; 266 al de Lugo; 46 al de Monforte de Lemos; 38 al de O Barco de Valdeorras; 190 al de Ourense; 23 al de Verín; 507 al de Vigo; 307 al de Pontevedra; 99 al de O Salnés; 147 al de Barbanza; y 517 al de Santiago de Compostela.

Además, a lo largo de todo el mes de febrero, cualquier persona mayor de 18 años que desee participar, podrá hacerlo acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, de lunes a viernes.

¿CÓMO FUNCIONA EL ESTUDIO?

El objetivo principal del estudio Sincigal es determinar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada --aunque no forma parte del calendario de vacunación rutinario de adultos--, es capaz de reducir de manera significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al VRS.

Aunque habitualmente se relaciona con la bronquiolitis en lactantes, el VRS también es responsable de cientos de hospitalizaciones anuales en personas adultas, especialmente en mayores y en pacientes con patologías crónicas, lo que puede derivar en neumonías graves o descompensar cuadros de insuficiencia cardíaca o EPOC.

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Al tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, cada persona voluntaria tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna y un 50% de formar parte del grupo control, que no recibe la dosis. La asignación se realiza al azar, una vez firmado el consentimiento informado.

No se requieren visitas de seguimiento posteriores. Tras la administración de la dosis o la asignación al grupo control, el equipo investigador realizará el seguimiento telemáticamente a través de la historia clínica electrónica y de los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.