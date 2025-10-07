Sanidade anima al alumnado de la UVigo a participar en la nueva campaña de donación de sangre

VIGO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha animado este martes a los alumnos de la Universidade de Vigo (UVigo) a participar en la nueva campaña de donación 'Este curso non perdas o bus. Doa Sangue', que tiene por objetivo alcanzar las 4.500 donaciones entre universitarios gallegos.

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones fue el escenario elegido para presentar esta nueva campaña, que se desarrollará en dos fases: la primera entre septiembre y noviembre, mientras que la segunda entre febrero y abril.

En el curso 2024-2025, las tres universidades gallegas consiguieron más de 4.300 donaciones, de las que 1.317 fueron nuevos donantes. Solo en la UVigo se alcanzaron los 370 nuevos donantes y 1.400 aportaciones.

Acompañado por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, Caamaño ha puesto en valor el "compromiso" de la comunidad universitaria con la donación "para salvar vidas".

"Quiero invitarlos a seguir incrementando las donaciones de sangre", ha insistido, agradeciendo a su vez la labor de los profesionales de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue que hacen posible las donaciones.