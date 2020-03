Sanidade confirma 85 casos en Galicia, cinco de ellos ingresados en la UCI

Insta a utilizar espacios abiertos y no cerrados y a promover un aislamiento social, aunque "no total"

A CORUÑA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha confirmado la existencia de 85 casos de coronavirus en Galicia, de los que cinco se trata de personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI), aunque no ha especificado datos por áreas sanitarias. Mientras, ha instado al "aislamiento social", aunque "no total", y a evitar espacios cerrados u otros abiertos con aglomeración de personas.

Lo ha hecho tras una visita a las dependencias de la Jefatura Territorial de Sanidade en A Coruña y en una comparecencia junto a la jefa territorial, Cristina Pérez, y el responsable de Alertas Epidemiológicas de la citada jefatura, Manuel del Valle.

El conselleiro ha insistido en que en estos momentos se trabaja "en una fase de contención" del virus y en la importancia, por ello, del diagnóstico durante la misma. A este respecto, ha recordado que desde este jueves las pruebas que dan positivo ya no se remiten a Madrid, sino que el diagnóstico "definitivo" se hace desde Galicia. Además, ha precisado que solo se envían los casos "dudosos" con el objetivo de "agilizar" los diagnósticos.

En su comparecencia, ha querido también lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, insistiendo en que se dispone de "medios" y que se está "reforzando" el 061, los servicios preventivos y de urgencias, así como "potenciando las camas de UCI".

Al respecto, y preguntado por las quejas por los problemas en la atención en el telefóno habilitado, ha incidido que "en este momento se han casi triplicado las llamadas del día de la gripe cuando hubo más". No obstante, ha insistido en la puesta en marcha de medidas de aumento de personal y del espacio central de A Estrada (Pontevedra). "Y se seguirá incrementando", ha sentenciado el conselleiro, quien, ante cualquier duda, ha instado a consultar la página web de la Consellería.

POSIBLE ALERTA SANITARIA

Mientras, preguntado si en Galicia se adoptará la alerta sanitaria como en el País Vasco, no la ha planteado ahora, pero ha admitido que "en todo momento se está escribiendo el libro", ha dicho sobre los cambios que se introducen en relación a las medidas preventivas en poco tiempo.

Así, ha abogado por ir "día a día" y viendo la "evolución", aunque ha considerado "previsible" que la situación "excepcional" del País Vasco pueda darse "en unas semanas". "Estamos preparándonos con dotación de personal y equipamientos", ha añadido ante los posibles escenarios generados por el contagio del coronavirus.

En cuanto a las medidas que se están adoptando, ha citado la compra de 70.000 mascarillas o la "respuesta bastante rápida para hacer las pruebas en casa", que ha situado en "uno o dos días". Por otra parte, ha dicho que en los próximos días" colocarán cristales de protección en los centros de salud para reducir las posibilidades de contagio en las dependencias de atención al público.

RECOMENDACIONES

Al hilo de ello, ha recalcado que, según los protocolos establecidos, "dos metros de distancia y 15 minutos" son "seguros". "La mascarilla quirúrgica es muy útil en pacientes diagnosticados", ha apostillado. Preguntado si se remitirán guantes a dependencias administrativas que también atienden al público, ha admitido que tienen "sus utilidades".

"Pero lo que hay que hacer es limpieza de superficies, airear edificios o habitaciones de los pacientes que están en domicilio", ha recalcado el conselleiro, para quien lo importante es que la ciudadanaía evite espacios cerrados y los abiertos donde haya aglomeraciones.

Sobre los síntomas, ha reiterado que "lo más frecuente es la fiebre, después la tos seca y luego dificultad respiratoria". "Hay que quedarse en casa y airear las habitaciones", ha dicho para los que tengan síntomas, además de adoptar mayores medidas higiénicas y tomar los tratamientos que se prescriban.

"Lo más importante es tratar de evitar el contacto continuo y con grandes masas de personas, eso no signicia que las personas mayores estén en casa", ha insistido el conselleiro que, de salir, les ha recomendado estar en espacios abiertos, al igual que los niños. De ellos, ha explicado que pueden ir al parque, pero mejor a uno "con pocos niños".

En los casos de los que hayan regresado de comunidades más afectadas como Madrid o de países fuera de España, se ha remitido a las recomendaciones dadas a este respecto.

"Aislamiento social, no absoluto, salir, pero no en contacto con grupos grandes y si tienen síntomas lo tienen que comunicar, pero reservando el 061 para los casos más graves", ha añadido situando las precauciones en el espacio de 14 días. "La prueba sin síntomas no sirve para nada", ha apostillado también sobre los diagnósticos existentes.