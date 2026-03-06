Sanidade confirma que el brote de gastroenteritis detectado en Narón (A Coruña) afecta a 48 personas

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

FERROL, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha confirmado este viernes la existencia de un brote de gastroenteritis que afecta a un total de 48 personas, todas ellas relacionadas con la comida servida en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, que gestiona la empresa DomusVi, en el municipio de Narón (A Coruña).

Según el último recuento ofrecido por la Xunta, nueve de los afectados son usuarios del centro de día. Sin embargo, el grueso de los casos, 39 personas, corresponde a asistentes a un evento escolar realizado en el Pazo da Cultura, desarrollado el lunes y martes, 2 y 3 de marzo, siendo los afectados el segundo día, tras consumir la comida proporcionada por el centro comunitario.

Desde la Consellería han precisado que los síntomas que presentan los afectados consisten en un cuadro de diarrea de corta duración y de carácter leve, lo que ha permitido que la mayoría de los casos no requirieran atención hospitalaria.

Fuentes de la investigación han confirmado que, en cuanto se tuvo conocimiento del brote, la Inspección de Sanidad activó un equipo de investigación que se desplazó de inmediato a las cocinas de la empresa implicada.

Como primera medida, los inspectores han requerido a la compañía que ponga a su disposición las muestras testigo correspondientes a los menús que fueron suministrados tanto el lunes como el martes.

Además de la visita de inspección realizada a las instalaciones, Sanidade se encuentra ahora a la espera de los resultados de las pruebas analíticas que se están realizando sobre estas muestras, así como de la elaboración del informe de conclusiones que determinará el origen exacto del brote y las posibles medidas a adoptar.