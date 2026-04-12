Sanidade continúa en Vigo con la nueva fase del proyecto 'Xenoma Galicia' a partir del 20 de abril

Toma de muestra en el proyecto 'Xenoma Galicia'. - CONSELLERÍA DE SANIDADE

VIGO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha seleccionado el área sanitaria de Vigo para continuar con la nueva fase del proyecto 'Xenoma Galicia' iniciada a comienzos de 2026. La toma de muestras de sangre se extenderá desde el lunes 20 de abril hasta el 9 de junio, tiempo en el que se espera alcanzar 1.071 participantes.

Estos se sumarán a los más de 800 alcanzados en el área de Santiago y Barbanza en los primeros meses del año. Progresivamente, la invitación se extenderá al resto hasta llegar a 5.000 personas, según recoge el departamento autonómico.

El muestreo busca identificar variantes de genes relacionados con el cáncer de mama y el ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto.

Las personas que reciban un mensaje SMS de invitación, enviados de forma aleatoria, contarán con toda la información para participar y podrán reservar cita para la extracción de sangre a través de la aplicación Sergas Móbil. Este lunes, 13 de abril, se enviará un recordatorio para reservar hueco entre las citas habilitadas en Vigo.

Las extracciones de sangre se realizarán en el Hospital Meixoeiro de lunes a jueves en horario de tarde, entre las 15.30 y 18.30 horas. El personal sanitario informará de todo el proceso a los participantes, que no deberán acudir en ayunas. En general, el procedimiento será el mismo seguido en Santiago y Barbanza.

ADN DE 400.000 PERSONAS

La primera y la segunda fase piloto del proyecto permitieron detectar 27 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo. En consulta, dependiendo de la variante detectada, se informa de las opciones de seguimiento personalizado; de si deben hacerle pruebas a algún familiar, y de hábitos de vida saludable que se pueden seguir para disminuir el riesgo en caso de que, finalmente, aparezca la patología.

Este proyecto de investigación de medicina personalizada cuenta con una inversión del Gobierno gallego de 20 millones de euros. El objetivo marcado es recopilar el ADN de 400.000 personas. Por el porcentaje de población incluida, Sanidade destaca 'Xenoma Galicia' como uno de los proyectos "con mayor envergadora del mundo".