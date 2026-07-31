Sanidade detecta un caso de sarampión en un hombre de 40 años, que evoluciona favorablemente

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, ha detectado un caso de sarampión en un hombre de 40 años, que evoluciona favorablemente y se encuentra en buen estado, según ha informado este viernes. Tras la notificación del caso el 23 de julio, fue activado el respectivo protocolo de vigilancia y control.

La investigación epidemiológica apunta a que se trata de un caso importado, "compatible con los antecedentes de viaje fuera de Galicia", ha detallado el departamento autonómico. Con todo, no es posible determinar "con certeza" el lugar en el que se produjo el contagio.

Hasta el momento, no se han detectado casos secundarios asociados a este episodio, aunque la investigación epidemiológica y el seguimiento de los contactos continúan en marcha, según la información proporcionada por la Xunta.

La sospecha fue notificada al Sistema de Alerta Epidemiológica de Galicia el 23 de julio, día en el que se activó "de forma inmediata" el protocolo establecido para esta enfermedad. La confirmación del caso fue realizada por el Centro Nacional de Microbiología el martes de esta semana, 28 de julio.

De este modo, ha explicado Sanidade, las actuaciones realizadas el 23 de julio incluyen la investigación epidemiológica del caso, la identificación y valoración de los contactos, la implantación de las medidas de prevención y control que corresponden a cada situación y la coordinación con los servicios asistenciales y de salud pública implicados.

RIESGO PARA LA POBLACIÓN "MUY BAJO"

Al mismo tiempo, la Consellería ha remarcado que el riesgo de contagio para la población general es "muy bajo". "Galicia mantiene elevadas coberturas de vacunación infantil frente al sarampión, más del 95%, y dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica que permite detectar precozmente los casos y actuar con rapidez para limitar a posible transmisión", ha insistido.

También ha recordado que el sarampión es "una enfermedad muy contagiosa que se previene de forma muy eficaz mediante la vacunación", que supone la principal medida de protección contra ella. Habitualmente produce fiebre, una erupción cutánea con manchas rojas o rosadas y uno de los siguientes síntomas: tos, rinitis o conjuntivitis.

Si alguna persona presenta síntomas compatibles, las principales recomendaciones son utilizar una mascarilla quirúrgica y contactar con el 061 para recibir instrucciones personalizadas sobre cómo proceder para recibir atención sanitaria y evitar contagiar la enfermedad. Además, si una persona considera que puede estar contagiada, deberá ser valorada clínicamente.