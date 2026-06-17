Sanidade dice que solo recurre a médicos sin especialidad por "causas excepcionales" para "no cerrar servicios"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, responde a una pregunta parlamentaria. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado que el Servizo Galego de Saúde sólo recurre a médicos titulados sin especialidad por "causas excepcionales" y para evitar "cerrar servicios".

Así lo ha trasladado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia, en respuesta a la diputada del BNG Montse Prado, quien ha criticado la gestión de la Xunta en sanidad, especialmente de cara al verano, y ha censurado que una de las medidas "estrella" sea la contratación de profesionales sin especialidad de formación MIR.

"El PP, una vez más, en lugar de tomar medidas para garantizar que haya profesionales, lo hila todo a que la culpa es Madrid que no le manda médicos", ha denunciado para criticar que el Sergas "contrate a cada vez más profesionales sin formación especializada" cuando "desde hace 31 años es obligatoria para trabajar en el sistema público de salud.

En su respuesta, el conselleiro ha recordado que la sanidad gallega, al igual que el conjunto del Sistema Nacional de Salud, afronta un "déficit estructural de profesionales médicos" y ha sostenido que "las principales herramientas" para corregirlo están en el Ministerio de Sanidad, toda vez que es "quien acredita las unidades docentes, quien autoriza las pruebas de formación sanitaria especializada y quien regula las especialidades" y "debe autorizar las homologaciones de títulos de especialista.

Dicho esto, ha asegurado que "cuando no hay profesionales disponibles para cubrir determinadas ausencias o necesidades asistenciales", la responsabilidad de la Administración es "organizar los recursos existentes para garantizar que la ciudadanía siga recibiendo atención sanitaria".

"Esa es la diferencia entre hacer política desde la realidad o desde la pancarta", ha respondido el conselleiro, que ha asegurado que el Gobierno gallego "no va a dejar sin atención a la ciudadanía".

"No vamos a cerrar servicios ni abandonar a ayuntamientos porque el Ministerio no hiciese los deberes a tiempo y no adoptase medidas para ofrecer soluciones al déficit de profesionales de atención primaria como le correspondía".

En su intervención ha destacado el esfuerzo de la Xunta para atraer nuevos médicos con la aprobación de la mayor oferta de formación sanitaria especializada de la historia de la autonomía y ha remarcado que, con las 725 plazas aprobadas, la Xunta convoca el 100% de las acreditadas en especialidades clave como medicina familiar y comunitaria, pediatría y nueva especialidad de urgencias y emergencias.

También ha incidido en que la Xunta reclama al Gobierno más plazas MIR, más agilidad en las homologaciones de los títulos de medicina, la prolongación voluntaria de la actividad hasta los 72 años y una planificación real de los profesionales que necesita el sistema.

PAC DE MOAÑA (PONTEVEDRA)

En el pleno, además, el diputado del BNG Paulo Ríos ha trasladado al conselleiro de Sanidade las protestas de vecinos de Moaña que reclaman que vuelva a abrir el Punto de Atención Continuada (PAC) cerrado hace seis años. "Vemos como abierto el centro de salud no hay más que mentiras y mentiras, engaños cuando tratan de hacer pasar una ambulancia por un PAC", ha dicho.

En su respuesta, el titular de Sanidade ha sostenido que la Xunta garantiza la atención sanitaria en el Ayuntamiento de Moaña como "siempre hizo" y como hace con la apertura del nuevo centro de salud, en lo que supone, según ha afirmado, la mayor inversión sanitaria realizada en este municipio, con una inversión de 9,6 millones, a los que se añaden los 400.000 euros destinados a la reforma del consultorio de Domaio.

Asimismo, sobre la atención urgente, ha asegurado que los vecinos de Moaña tienen "atención urgente los siete días de la semana las 24 horas del día" y que "existe un dispositivo específico para garantizar la atención sanitaria urgente con un médico y una enfermera por las tardes" y se amplió de 12 a 24 horas el funcionamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con base en Moaña.

Al respecto, el parlamentario del BNG ha sostenido que los vecinos de estas localidad están "hartos" de las "mentiras" de la Xunta. "Señor conselleiro, ponga las urgencias ya o dimita, es lo único que tiene que hacer", ha manifestado.

"No voy a dimitir, ya se lo adelanto", ha dicho el conselleiro, que ha acusado al Bloque de "generar un clima de conflictividad" que "provocará que los profesionales sanitarios no quieran prestar sus servicios" en este centro.