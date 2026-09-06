Sanidade inicia este lunes la toma de muestras de la nueva fase de Xenoma Galicia, en Ourense, Verín y O Barco

Una nueva toma de muestras del proyecto Xenoma Galicia arranca el 7 de septiembre en el área sanitaria de Ourense - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta iniciará este lunes, 7 de septiembre, la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en los distritos sanitarios de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, las extracciones de sangre comenzarán en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense a aquellas personas que hayan sido invitadas a participar y se prolongarán hasta el 24 de septiembre.

Posteriormente, se realizarán en el Hospital Comarcal de Valdeorras los días 28 y 29 de septiembre, y en el Hospital Público de Verín del 30 de septiembre al 1 de octubre.

El horario para realizar la extracción, en el caso de tener cita previa, será de 15.30 a 18.30 horas y no es necesario acudir en ayunas.

Para esta nueva recogida de muestras se han enviado 2.706 invitaciones para participar. 2.188 personas pertenecen al distrito de Ourense, 277 al de O Barco de Valdeorras y 241 al de Verín. Todo ello con el objetivo de conseguir la participación de 541 personas: 438 de Ourense, 55 de O Barco de Valdeorras y 48 de Verín.