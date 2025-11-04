Sanidade insiste en que los datos de los cribados del cáncer de Galicia "son públicos" y pueden consultarse en su web

Publicado: martes, 4 noviembre 2025 19:31

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno gallego ha insistido que los datos de los cribados del cáncer en Galicia "son públicos" y están a disposición de todas las personas interesadas en la página web de la Consellería de Sanidade.

   Según han trasladado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, en los próximos días la Consellería de Sanidade mantendrá un encuentro con representantes de las asociaciones de los pacientes a través de la Asociación Española contra el Cáncer para presentar un balance actualizado.

   Estas fuentes, además, han subrayado que la Consellería de Sanidade continuará actuando "con total transparencia" respecto a los cribados poblacionales de cáncer y cumpliendo los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sabiendo que esos datos están accesibles en los siguientes enlaces y contienen datos de participación, cobertura y cánceres detectados, entre otros.

   Así, citan el Programa gallego de detección precoz del cáncer de cérvix, el Programa de detección precoz del cáncer de mama y el Programa de detección precoz del cáncer colorrectal, que pueden consultarse en la web del Servizo Galego de Saúde, de la Consellería de Sanidade.

