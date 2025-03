Sanidade insta a BNG y PSdeG a "hablar con la gente que tienen en Madrid" para solucionar la falta de médicos

Gómez Caamaño expresa "máximo respeto" por la protesta del fin de semana en Viveiro, pero insiste en que el déficit es "responsabilidad" estatal

LUGO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha censurado este martes que tanto el BNG como el PSdeG no hacen "nada" por "hablar con la gente que tienen en Madrid", en referencia al Gobierno central, para buscar una solución al "problema generalizado" del déficit de médicos que padecen Galicia, España y Europa.

Así lo ha aseverado Gómez Caamaño al ser preguntado por los medios de comunicación, durante una visita al Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, sobre las críticas de la oposición hacia falta de estos profesionales sanitarios. De hecho, el pasado fin de semana se celebró en Viveiro una manifestación convocada por la Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña.

El conselleiro ha reconocido que le "llama profundamente la atención que la mayor parte de las críticas" que se hacen al Servizo Galego de Saúde (Sergas) sea por "falta de médicos", algo que afecta no solo a los de familia, sino también a pediatras y psiquiatras.

"Y los partidos que hablan de la falta de médicos no hacen nada por solucionar un problema que no es nuestro (de la Xunta), es un problema del Gobierno central. Tanto el Bloque como el PSOE no hacen nada por hablar con la gente que tienen en Madrid para solucionar el problema", ha esgrimido.

En este sentido, Gómez Caamaño ha insistido en que la Xunta "no puede fabricar" profesionales sanitarios, sino que es "responsabilidad" estatal.

LA XUNTA LO INTENTA "TODO"

Asimismo, el conselleiro ha afirmado que el Gobierno gallego hace "todo lo que puede estar en su mano" para paliar este déficit, por ejemplo convocando "el cien por cien" de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría en el MIR.

Además, ha reivindicado que la Xunta presentó "varias alternativas" ante el Ministerio, como retrasar la edad de jubilación hasta los 72 años --sería voluntario-- y agilizar la homologación de títulos extracomunitarios, entre otros. "Lo que está en nuestra mano, está todo hecho", ha reiterado.

Dicho esto, ha vuelto sobre las críticas a BNG y PSdeG porque en el Parlamento de Galicia votaron en contra, ya en 2022, de la ley que permitió que el Sergas convocase plazas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos, es decir, sin oposición.

Por tanto, Gómez Caamaño ha tachado de "profundamente paradógico" este nivel de crítica por parte de nacionalistas y socialistas: "La gente que más grita por ese déficit es la gente que no hace nada por solucionarlo".

"MÁXIMO RESPETO" POR LAS MANIFESTACIONES

Sobre la protesta de Viveiro del pasado fin de semana, el conselleiro ha manifestado "máximo respeto a toda la gente" que decide manifestarse porque busca "lo mejor para la sanidad pública".

"Pero, insisto: quienes promueven este tipo de manifestaciones son gente que no hace nada por solucionar el problema. Simplemente, que le digan a la gente que apoyan en Madrid que pongan todas las medidas en la mesa cuanto antes", ha zanjado.