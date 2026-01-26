Sanidade lanza una nueva fase de Xenoma Galicia y amplía la recogida de ADN a 5.000 participantes más

Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha puesto en marcha una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia con la ampliación de la recogida de ADN de 5.000 participantes más, después de cerrar la etapa piloto en 2025 con la toma de muestras de los 2.000 primeros voluntarios.

Según ha detallado el Gobierno gallego, las invitaciones de participación se remitirán de forma progresiva, comenzando en febrero con cerca de 2.800 personas del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza.

De forma aleatoria, se invitará por SMS a personas de los 42 ayuntamientos del área, hasta llegar a la muestra necesaria de esta zona de 828 participantes. Posteriormente, se ampliará la invitación cada mes por lo menos a una nueva área sanitaria, hasta llegar a las 5.000 de toda Galicia.

El SMS incluirá un enlace al portal web del proyecto para poder conocer toda la información. A continuación, a través del sistema de autocita de la aplicación Sergas Móvil, cada persona podrá reservar día y horario para acudir a su hospital de referencia para la extracción de sangre.

Con las muestras se busca identificar genes relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch y hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto Xenoma Galicia y participar en estudios clínicos.

CINCO CASOS

En la segunda fase, que comenzó en abril de 2025, se recogieron muestras de saliva de 1.000 personas de 35 a 70 años residentes en los ayuntamientos seleccionados para ser representativos del ámbito urbano, semiurbano y rural: A Coruña, Ribeira, Ourense, Poio, Vigo, Melide, Rianxo, Allariz, O Grove, Vilaboa, A Baña, Santa Comba, Folgoso do Courel, Amoeiro y San Cristovo de Cea.

A cierre del año 2025, ha destacado la Xunta, fueron analizadas e informadas más de 570 muestras en las cuales resultaron positivas a las patologías cribadas tres casos de cáncer de mama y ovario hereditario y dos casos de hipercolesterolemia familiar.

Todos los casos son de nueva detección, aunque los participantes con variantes genéticas que pueden causar altos niveles de colesterol ya estaban a tratamiento indicado. Las personas que dieron negativo fueron informadas por mensaje en el móvil y las que dieron positivo se les comunicó por teléfono para marcar cita de especialista para asesoramiento genético en su área sanitaria.

CENTRO PROTONTERAPIA

Por otro lado, el Consello de la Xunta ha aprobado el Plan de dotación de equipamiento del Centro de Protonterapia de Galicia para el año 2026, que prevé una inversión de 10.704.112 millones de euros.

En concreto, el Ejecutivo gallego adquirirá equipamientos de alta tecnología en imagen, electromédico y equipos de radiofísica y radioterapia, junto con mobiliario clínico necesario para la puesta en marcha de un centro que "situará Galicia a la vanguardia de los tratamientos frente al cáncer".

En total, la Xunta invertirá un total de 10.007.694 euros en la dotación de un sistema integral de imagen compuesto por dos equipamientos: un TC (tomógrafo computarizado) y un PET-RM (tomógrafo por emisión de positrones y resonancia magnética), lo que permitirá planificar y hacer seguimiento de los tratamientos de los pacientes del Centro de Protonterapia de Galicia.

Del mismo modo, la Administración autonómica destinará una partida de 300.000 euros a la adquisición de equipamiento electromédico para el desarrollo habitual de las consultas externas y de las unidades de recuperación con que contará el nuevo centro, garantizando así una idónea monitorización de sus pacientes críticos o inestables.

El Plan de dotación también incluye la compra de equipamientos de radiofísica y radioterapia destinados a la calibración, simulación y controles de calidad de las dotaciones de tomografía. En este caso, la Xunta destinará a este fin un total de 116.418 euros.

El expediente se completa con una partida de 280.000 euros para comprar mobiliario clínico, general y el equipamiento informático necesario para la puesta en marcha del que será el primer Centro de Protonterapia del sistema sanitario público nacional.