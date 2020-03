Sanidade no ve necesaria una suspensión general de eventos, pero recomienda a sanitarios no ir a congresos

Las recomendaciones, emitidas el martes, abogan por que personas que no estén enfermas no usen mascarillas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha emitido unas pautas en relación con el coronavirus en las que señala que "no parece necesario dar una recomendación general de suspensión de eventos", pero sí emplaza a los sanitarios gallegos a no acudir a congresos y jornadas para evitar riesgos.

Estas recomendaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, fueron actualizadas a fecha de 3 de marzo, martes, día en el que Sanidade remitió al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda las pruebas del primer contagiado en Galicia por coronavirus, que posteriormente confirmaron el positivo.

Asimismo, en las recomendaciones genéricas a la población, además de las medidas higiénicas se llama a que aquellas personas que tengan síntomas de infección respiratoria (como fiebre o tos) se alejarán de otras personas y mantendrán, "por lo menos, a dos metros de distancia".

Junto a esto, no se recomienda el uso de mascarillas como medida de protección para personas que no estén enfermas. "Al contrario, puede generar una sensación de seguridad que no es cierta y su manipulación puede motivar más riesgo por contacto con nariz, boca u ojos", explica la Consellería de Sanidade.

RECOMENDACIONES SOBRE VIAJES

En relación con los viajes, se recomienda no viajar a los siguientes países: Cuatro regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña y Piamonte), China (incluido Hong Kong y Macao), Corea del Sur, Singapur, Japón e Irán.

Con todo, no cree necesario plantearse la repatriación de estudiantes o trabajadores en zonas de riesgo, más allá de que estos sigan las recomendaciones sanitarias de la zona.