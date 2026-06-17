Sanidade plantea agendas extra de 1 a 4 horas para la sobredemanda derivada de la limitación a 30 citas en Primaria

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade plantea agendas adicionales de una a cuatro horas para absorber la sobredemanda que se pueda derivar en la Atención Primaria al limitar las agendas médicas a 30 actos asistenciales.

Estas son algunas de las modalidades que el departamento sanitario plantea para hacer frente a la sobredemanda y que se recogen en las conclusiones del grupo de trabajo de agendas, prolongaciones de jornada y potenciación de las áreas administrativas.

A este documento habrá que sumar las valoraciones del otro grupo de trabajo -enfocado a los recursos humanos y el modelo retributivo-, en base a los cuales el Gobierno gallego busca llevar a cabo una reforma integral de la Atención Primaria.

Las conclusiones en cuanto a agendas ya fueron llevadas ante los sindicatos en la mesa sectorial de la semana pasada, aunque no ha sido hasta esta semana cuando han conocido el borrador completo. De hecho, todavía lo estudian para decidir si presentan finalmente alegaciones.

Los planteamientos retributivos y en cuanto a recursos humanos se abordarán en otra mesa sectorial, prevista para el 23 de junio.

LIMITACIÓN A 30 CITAS

Tal y como habían avanzado fuentes sindicales tras la reunión con el Sergas, el grupo de trabajo propone la limitación de las agendas médicas a 30 citas asistenciales -una medida recogida en los acuerdos de fin de huelga de noviembre de 2025-.

De ese total, 20 serían para citas a demanda (con una duración recomendada de 10 minutos); cinco para recetas (dos minutos y con la recomendación de que se haga por vía telefónica).

Los cinco huecos restantes -unos 90 minutos hasta completal los 300 del tramo asistencial de agenda- serían para actividad programada a gestionar por el propio profesional.

Dentro de este tramo se incluye el seguimiento a pacientes crónicos y agudos que necesiten evaluación de su evolución, cirugías menores, ecografías y actividad programada domiciliaria, entre otros.

Recomiendan también que aquellas actividades "no directamente asistenciales" como la formación, las tutorías de residentes o la investigación, queden fuera de ese horario de actividad clínica, es decir, para dentro del restante horario laboral.

Esta misma recomendación la hacen para los pediatras, cuya propuesta de limitación de agenda se quedaría en 25 huecos asistenciales. 14 de ellos para citas a demanda, dos para recetas y cuatro para el programa de salud infantil (con una duración recomendada de 15 minutos). Los 92 minutos restantes, igual que ocurre con los médicos de familia, serían para actividad programada a gestionar por el profesional.

ABSORCIÓN DE SOBREDEMANDA

La limitación de las agendas conlleva una muy posible sobredemanda, por lo que el grupo de trabajo estipula mecanismos para su absorción. Sobre esto, matiza que no debe incluirse bajo ese paraguas la atención urgente o inmediata -como la movilización urgente del 061 o la propuesta de cita inmediata realizada por el programa de citas-.

Así las cosas, para el turno de mañana proponen tres posibles modalidades: una agenda de absorción de una hora (con de seis a ocho actos disponibles), una de dos horas (de 12 a 14 actos) y una de cuatro horas (de 24 a 26 actos). Además, en estas modalidades se incluiría la atención a domicilio.

Destacan también, como ya se había avanzado, que estas agendas de absorción se establecerán fuera del horario habitual del facultativo responsable de su realización.

Para el turno de tarde se proponen agendas de absorción fuera del tramo asistencial de la agenda de una hora (otros seis a ocho huecos) y la asunción voluntaria de las agendas de absorción de la sobredemanda asumidas de forma voluntaria por otros profesionales del mismo centro, de otros centros o profesionales de los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Los sindicatos consultados por Europa Press tras la sectorial de la semana pasada, si bien destacaban que las sensaciones eran "buenas", ponían el foco en la implementación de estas agendas.

Incidían en que deben llevar aparejadas una retribución en función del número de pacientes atendidos y, tal y como solicitaron en su momento, que se estimarse como "sobredemanda" y no como "jornada complementaria". El extremo retributivo será uno de los abordados en la reunión de finales de junio.

PROLONGACIONES Y REDUCCIÓN BUROCRÁTICA

Por otra parte, apuntan que en caso de ser necesario utilizar la modalidad de 'prolongación' para cubrir ausencias, los actos para citación se destinarán a actos asistenciales. La citación de los huecos de recetas de las cuotas de médicos de familia que no estén asignadas a un profesional concreto podrán realizarse también mediante esta modalidad por el personal técnico de salud.

A todo esto hay que sumar LAS medidas para aliviar de carga burocrática a los facultativos.

Entre ellas, la reducción de tareas administrativas "ineficientes" de los médicos mediante la potenciación de las áreas administrativas; la estandarización y optimización de procedimientos no propiamente asistenciales; el impulso del trabajo en equipo; y la potenciación de la nueva Unidad técnica de apoyo a la Atención Primaria.

También se pondrían en marcha modelos de gobernanza, donde se potenciará la figura de los Jefes de Servicio de atención primaria.

Además se realizará un seguimiento continuo de la atención sanitaria prestada, concretamente semanal por parte de los jefes de servicio; mensual por los responsables de agenda; y trimestral por parte de los responsables de atención primaria.