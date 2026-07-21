Sanidade presentará en el mes de septiembre la reforma integral "completa" de la Atención Primaria

Fotos Xunta / Sanidade / O Conselleiro De Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Responde No Pleno - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado este martes que la reforma integral "completa" de la Atención Primaria será presentada el próximo mes de septiembre, tras lo cual solicitará una comparecencia voluntaria en el Parlamento de Galicia para detallar la totalidad del nuevo modelo.

A preguntas de los medios este martes en Santiago, el conselleiro ha valorado positivamente la reciente Mesa Sectorial --celebrada este lunes--, destacando el agradecimiento de las organizaciones sindicales ante la información proporcionada por su departamento sobre la planificación de recursos humanos.

En este contexto, el Gobierno gallego concretó este lunes una serie de novedades presentadas en el Consello de la Xunta, entre ellas se encuentra ampliar de forma paulatina las plazas de enfermería en el primer nivel asistencial hasta alcanzar la ratio de una por cada médico de familia en el horizonte de 2030.

El titular de Sanidade ha subrayado la "buena relación" existente con la mayoría de los sindicatos y ha avanzado que la reforma integral de la Atención Primaria, cuyas medidas se han ido desgranando hasta la fecha, se presentará de forma completa en el mes de septiembre.

Con todo, el conselleiro prevé comparecer de forma voluntaria en el Parlamento de Galicia para exponer la totalidad de la reforma y los detalles del nuevo modelo asistencial.

REUNIÓN PODÓLOGOS

Por otro lado, el conselleiro se ha reunido con representantes del Colegio Oficial de Podólogos de Galicia, con quien ha tratado la próxima creación de plazas de esta especialidad, por primera vez, en atención primaria.

Tal y como se informó este lunes a las organizaciones sindicales y se abordó en el Consello de la Xunta, se incorporará personal de podología en los centros de salud en el marco de las conclusiones del grupo de trabajo de planificación de recursos humanos para impulsar una reforma integral de la Atención Primaria.

En la reunión, en la que también ha participado la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, y el director xeral de Atención Primaria e Comunitaria del Sergas, Salvador Mariño-Ageitos, se ha informado de la propuesta de implantación progresiva mediante una dotación inicial de un profesional de podología en cada distrito sanitario, con horizonte 2030.

Principalmente, estos profesionales abordarán los casos de pie diabético que sean derivados por el personal médico y de enfermería de atención primaria y comunitaria de cada paciente. La iniciativa busca reducir los ingresos hospitalarios, disminuir el número de amputaciones a pacientes con este problema y prevenir alteraciones por motivos biomecánicos, la formación de úlceras u otras patologías.