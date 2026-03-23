Sanidade replica al PSdeG y señala la falta de profesionales y la huelga contra el Ministerio como principales problemas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha recordado que uno de los principales problemas que afectan al sistema nacional de salud y que impactan de forma "brutal" en la asistencia a los pacientes son el "déficit de profesionales en determinadas especialidades" y "la huelga de facultativos contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central".

Así lo ha trasladado este lunes, jornada en la que el PSdeG ha denunciado la situación de la sanidad gallega, con las "peores esperas de la década", médicos encerrados en un ambulatorio por la huelga y la Atención Primaria que "peor se valora" de España según el último Barómetro Sanitario del CIS. Por ello, emplazó al Gobierno gallego a "actuar".

Al respecto, la Consellería de Sanidade ha sostenido que el déficit acusado de profesionales de atención primaria dificulta el acceso de la ciudadanía a estos servicios, algo que afecta especialmente a los municipios rurales, que en Galicia son la mayoría.

"Galicia, al igual que las demás comunidades autónomas, lleva años demandado al Gobierno de España medida eficaces para paliar este problema generalizado, sin que hasta ahora el Ministerio de Sanidad se decida a actuar en este sentido", ha manifestado.

Al contrario, sostiene que el ministerio "centra sus esfuerzos en agravar los problemas impulsando una reforma del Estatuto Marco que cuenta con la oposición frontal de los médicos de todas las categorías y provoca una espiral de huelgas extraordinaria que impacta de forma directa en el acceso de los ciudadanos a la sanidad pública".

En cuanto a los datos del barómetro de la sanidad publicados por el CIS, remarca que Galicia "sigue situándose por encima de la media estatal en la satisfacción con el sistema sanitario público, con una nota de 6,3 frente al 6,0 del conjunto de España". Además, apunta que la ciudadanía gallega continúa mostrando una mayor confianza en la sanidad pública que la media, en todos los niveles asistenciales: atención primaria, especialistas, ingresos hospitalarios y urgencias.

Sanidade argumenta que "hay datos especialmente sólidos" que confirman esa confianza, como el hecho de que "Galicia esté entre las comunidades entre las que más se elige la sanidad pública cuando se puede optar: es la cuarta comunidad en preferencia por el público para ingreso hospitalario, y la sexta tanto en consultas de especialistas como urgencias".

El departamento autonómico afirma que "esto desmonta por sí solo el discurso de quien quiere presentar un sistema cuestionado por la ciudadanía". "En Galicia, cuando hay que escoger, la gente sigue escogiendo la sanidad pública", incide.

Por último, asegura que también hay ámbitos en los que Galicia mejora con respecto al año anterior, como la atención especializada y la satisfacción respecto a las consultas telefónicas en atención primaria.