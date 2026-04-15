Sanitarios denuncian el "decretazo" de los PAC ante Sanidade, que "confía" en un acuerdo en Mesa Sectorial

Archivo - Protesta De CIG Saúde Frente Al Sergas En Santiago. Foto de archivo - CIG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores de los PAC de Galicia, con el apoyo de CIG-Saúde, se han concentrado este miércoles ante la Consellería de Sanidade, coincidiendo con la mesa sectorial en la que el sindicato pedirá, entre otras solicitudes, la retirada del decreto que modifica los horarios de atención de los PAC.

Preguntado por este extremo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado las propuestas, "muy interesantes", que lleva su departamento a la sectorial y se ha mostrado "confiado" en que lleguen a un acuerdo que repercuta en "mejoras importantes" en las condiciones laborales y retributivas de todos los profesionales de los PAC.

El sindicato ha explicado que denunciarán la "política de recortes e imposiciones" del departamento sanitario y exigirá, una vez más, la retirada "inmediata" del decreto de los PAC.

"Este decreto supone un nuevo ataque a las condiciones de trabajo del personal sanitario y a la calidad asistencial, al ampliar de manera unilateral el horario de los PAC, incorporando los sábados como atención continuada en igualdad con los domingos y festivos", denuncian.

Explican que esta medida implica más jornada en fin de semana, mayor carga de trabajo y ninguna compensación económica o laboral, "lo que constituye un claro empeoramiento de las condiciones del personal a coste cero".

Lamentan también que Sanidade pretenda "imponer este cambio sin negociación real, vulnerando los derechos del personal y utilizando la Mesa Sectorial como mero trámite para validar decisiones ya tomadas".

Para la CIG, este "decretazo" forma parte de una estrategia "más amplia" de "deterioro" de la Atención Primaria, "caracterizada por la sobrecarga asistencial, la falta de personal y la ausencia de diálogo con la administración sanitaria".