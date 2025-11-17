Sanmartín ratifica que cuatro bomberos acudieron al incendio de Pontepedriña "en 7 minutos" y que el parque quedó vacío

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha explicado que al incendio del pasado sábado en una vivienda del barrio de Pontepedriña se desplazaron "en siete minutos" cuatro bomberos y el parque quedó vacío durante la intervención.

En una rueda de prensa celebrada tras la Xunta de Gobierno local, la mandataria municipal ha explicado que este sábado la agenda inicial de bomberos estaba formada por ocho personas, de las cuales dos estaban de baja y otras dos de libranza.

Así, en el momento de la llamada, a las 10.55 horas, tres personas se desplazaron desde el parque, donde se encontraban haciendo labores habituales, mientras que un sargento se desplazó directamente desde la estación de Amio, donde repostaba el camión. Por lo tanto, se movilizaron al lugar del incendio cuatro efectivos y la estimación de llegada fue de "siete minutos".

A mayores, se desplazaron para apoyar efectivos de Brión y de Ordes, aunque, señala la mandataria, "estos últimos finalmente no llegaron a intervenir".

Goretti Sanmartín ha expuesto que, según el informe que le remitieron los bomberos, el fuego se inició en la primera planta de la vivienda. Tras la evacuación de las personas que se encontraban en el hueco de la escalera esta "hizo de tiro" provocando que las plantas superiores "quedasen afectadas por el humo". Por este motivo, dos personas y un perro que estaban en la cuarta planta tuvieron que ser evacuados.

En este tipo de evacuaciones, ha indicado, "siempre se busca en primer lugar una evacuación por la escalera interior por considerarla más segura", pero de no ser posible se utiliza la escalera exterior de los bomberos. En este caso, los bomberos la colocaron por si fuese necesaria, pero finalmente se optó por una evacuación por la escalera interior.

Posteriormente a los hechos, la mandataria local ha explicado que este domingo se realizó una reunión extraordinaria en el propio Ayuntamiento para valorar la situación.

Durante su intervención, la alcaldesa también ha hecho un reconocimiento a la labor de todas las personas que participaron en el dispositivo de emergencias, el personal movilizado de otros parques y a la solidaridad de los vecinos con las personas desalojadas.

A renglón seguido, ha insistido subrayando en que "no se tardó en acudir al incendio, que se actuó de manera clara y que hubo un equipo de cuatro bomberos para atender esta incidencia".

PARQUE VACÍO

De esta manera, durante el incendio en Pontepedriña el parque de bomberos de Santiago quedó vacío, al tener a todos los efectivos desplazados en el lugar de los hechos. Según apunta la alcaldesa, si hubiese llegado una llamada en ese tiempo el 112 podría desviarla al teléfono móvil de la persona que iba al frente del operativo, como recogen los protocolos.

Sanmartín ha ampliado asegurando que "están trabajando para incrementar la dotación del parque" e informó de que se realizará una nueva reunión con los sindicatos a finales de esta semana o principios de la siguiente.

Además, ha anunciado que se destinará un total de 2.172.487,76 euros al pago de las horas extraordinarias y festivos de bomberos y policías. Esta medida se someterá a votación en un pleno extraordinario este viernes.