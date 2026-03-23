Sanmartín recalca que el bus a Busto será la primera cuestión que abordarán cuando haya contrato de transportes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha remarcado que la llegada del autobús a la parroquia de Busto será la primera cuestión que aborden con la empresa cuando se adjudique el contrato de transportes.

Todo ello después de que el pasado viernes anunciase en rueda de prensa que ya está en marcha el proceso de licitación del contrato de transporte urbano tras recibir cinco ofertas y se comprometiese a que el bus llegaría a la parroquia.

Un anuncio que se produjo en medio de las manifestaciones de los vecinos de Busto, que trasladaron su deseo de pertenecer a Trazo por la falta de transporte urbano e incluso celebraron un asamblea extraordinaria este domingo con la anexión a la localidad como punto principal. Finalmente, la votación al respecto fue aplazada por el compromiso de la alcaldesa de hacer llegar el bus.

Este lunes, la mandataria local ha reiterado a los medios de comunicación durante la poxa da Uña de San Lázaro que el bus llegará a la parroquia, insistiendo en que las cuestiones técnicas "se van a solucionar".

"En el momento en que haya la adjudicación del contrato, será la primera cuestión que abordemos con la empresa", ha enfatizado.