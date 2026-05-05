Santiago celebrará las fiestas de la Ascensión del 12 al 17 de mayo, con la música de Mondra, Tanxugueiras y Alba Reche

La concejala de Festas, Pilar Lueiro - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Santiago ultima los detalles para la celebración de su tradicional fiesta de la Ascensión, que tendrá lugar del 12 al 17 de mayo, con actuaciones destacadas como la de Mondra, Tanxugueiras y Alba Refe; gastronomía y propuestas culturales para todas las edades.

En rueda de prensa, la concejala de Festas, Pilar Lueiro, ha presentado el cartel de la nueva edición, que ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, con el objetivo de transmitir movimiento, como una "invitación colectiva de ir a la fiesta".

Bajo este pretexto, Romero introdujo en la ilustración elementos como los cabezudos, la música tradicional, el 'pichel', el pulpo a feira, "tan presente en la Alameda" durante estos días, o el palco de la orquesta.

En esta edición la fiesta se desarrollará entre el 12 y el 17 de mayo, aunque se podrá disfrutar de las atracciones desde este viernes y hasta el lunes 25 de mayo. Entre ellas, ha confirmado, estará un año más la solicitada noria, que se encuentra en pleno montaje.

Con la intención de facilitar el acceso a todo tipo de públicos, se establecerán horarios inclusivos sin ruido los días 8,16 y 17 de mayo, de 17.00 a 19.00 horas. También, se mantendrá el Punto Lila, que estará instalado en la Alameda del 13 al 16, con atención de 20.00 a 01.00 horas.

PROGRAMA POR DÍAS

De forma detallada, Lueiro ha explicado que las Tanxugueiras abrirán las fiestas el martes 12, en la praza do Obradoiro, con la presentación de su nuevo disco. Aunque estarán toda la tarde, la concejala ha situado el "punto fuerte del espectáculo" entre las 19.00 y las 21.00 horas.

El miércoles 13, el Teatro Principal acogerá la obra 'Espiñas Rosas' de ARTías Teatro a las 20.00 horas y, una hora más tarde, en la praza da Quintana, se celebrará el Santiago 40 Pop con artistas nacionales y gallegos. Finalmente, a las 22.00 horas, la Orquestra América de Vigo animará la Alameda.

En el propio día grande, el jueves 14, se celebrarán las tradicionales alboradas y el concierto de la Banda Municipal a las 12.00 horas en la praza da Quintana. De seguido, los cabezudos animarán la jornada a partir de las 12.30 horas, aunque también se podrá disfrutar de la feria cabalar en el recinto de Amio.

Por la tarde, será el tiempo completo del programa de Folk en la calle y de la representación de 'Esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent a las 20.30 horas en el Teatro Principal. Para finalizar, a las 21.00 horas, el 'cantareiro' Mondra pondrá música en la praza da Quintana, mientras que en la Alameda estará la Orquestra Marbella.

En este sentido, el viernes 15 a las 20.30 horas llegará el Composfest a la Quintana, cuyo cartel aún no se ha desvelado. También, actuará la Orquestra La Oca en la Alameda y se desarrollará el XLIX Torneo da Chave, en el mismo lugar.

El sábado será la jornada de la Festa dos Maiores, del Campionato Galego de Espada, de la exposición de vehículos clásicos y contemporáneos FastLife Expomotor y de las escuelas de baile tradicional en las plazas de la zona vieja.

Asimismo, tendrá lugar la Romaría das Flores en Belvís, con actividades para todos los públicos. Esa misma noche, la Quintana dará la bienvenida a la cantante Alba Reche, dentro del ciclo SON Estrella Galicia, y la Orquestra Atenas actuará en la Alameda.

Como colofón a las fiestas, el domingo 17 se celebrará la XXV Carreira da Ascensión, y la Banda Municipal ofrecerá el concierto 'A voz das Letras Galegas'. También habrá alborada, y Latexo Percursión recorrerá las calles de la ciudad. Finalmente, el espectáculo 'Circes e Morganas. Celebrando a Begoña Caamaño' pondrá el ramo a las fiestas a las 20.30 horas en la praza da Quintana, presentado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín.