Santiago de Compostela será candidata a ser capital europea de la ciencia en 2028

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 30 de enero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha aceptado una propuesta de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) para que la ciudad sea candidata a convertirse en capital europea de la ciencia en 2028 y, de esta forma, figurar dentro del programa 'Science Comes to Town', financiado por la Unión Europea.

"Trasladamos nuestra absoluta disposición y la implicación con algo que es un reto y que supone cosas muy importantes, que es ser ejemplo de cómo se ha acercado la ciencia a la vida cotidiana", ha celebrado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en relación al ofrecimiento realizado por la GAIN.

Esta iniciativa europea busca desarrollar un programa de actividades a lo largo de un año en ciudades europeas de países diferentes. Por ejemplo, la edición de 2026 tendrá como escenarios Split (Croacia), Kiel (Alemania) y Brest (Francia). En el caso de 2028, el plazo para la presentación de candidaturas terminará el 12 de marzo.

La regidora considera que la capital gallega está en una "buena posición" para lograr este reoconocimiento y lo ha ejemplificado señalando a diferentes equipamentos presentes en la ciudad, como la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que cuenta con diferentes centros de investigación punteros --como el CiMUS y el IGFAE--; el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit).

"Es un orgullo que Compostela sea seleccionada para la candidatura, pero mucho más que podamos convertirnos en capital de la ciencia en Europa en 2028", ha expresado de forma optimista Sanmartín, que ve a la ciudad en una "buena posición" en el ámbito científico.