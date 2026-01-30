La Xunta reprocha "irresponsabilidad" a la alcaldesa de Santiago al anunciar "unilateralmente" un proyecto autonómico

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se reúne con la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, a 2 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

La Xunta de Galicia ha acusado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de "deslealtad e irresponsabilidad" por anunciar de forma "unilateral" un proyecto en el que está trabajando "con discrección" la Conselleria de Educación, Ciencia, Universidades e FP "en beneficio del sistema de investigación e innovación" de toda la Comunidad.

Así lo ha trasladado el departamento autonómico en un comunicado, que, aunque no menciona directamente el objeto del anuncio, hace referencia a la candidatura de Santiago a ser elegida capital europea de la ciencia en 2028, dentro del programa 'Science Comes to Town', que Sanmartín ha hecho pública este viernes en una rueda de prensa.

"La actitud de la regidora pone en riesgo la propuesta, al tratarse de un proyecto competitivo a nivel europeo y después de saltarse los compromisos de confidencialiadad adquiridos con otros socios implicados en otros países", censura la Consellería, que sostiene que el Ayuntamiento sabía de la "discrección" necesaria y advierte de que lo sucedido puede "hacer inviable" la propuesta.

La misma llegó a la Administración local de mano de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) --adscrita a la Xunta-- y, según recoge el comunicado, el papel del Ayuntamiento "se limita a manifestar su apoyo". De esta forma, el Gobierno gallego acusa a Sanmartín de "intentar capitalizar" la iniciativa con una "clara intencionalidad política y de notoriedad".

"Las declaraciones realizadas rompen la necesaria relación de confianza y la lealtad institucional que debe regir en este tipo de situaciones de manera que, si el proyecto decae por la desconfianza de los socios implicados o por otras posibles implicaciones que se deriven, la alcaldesa de Santiago de Compostela será la única responsable", concluye.