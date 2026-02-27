Santiago reactiva el lunes el concurso público de transporte urbano, que finalizará el 18 del marzo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad, Xan Duro, a 27 de febrero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago reactivará el próximo lunes el concurso de transporte urbano después de paralizarlo, debido a la presentación de cinco recursos, a 8 días de que finalizase. El nuevo plazo finalizará el 18 de marzo, lo que supondrá una ampliación en otros 8 días de este periodo.

"El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha resuelto dándole la razón al Ayuntamiento en todos y cada uno de esos casos", ha celebrado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa, en la que le ha acompañado el concejal de Movilidad, Xan Duro.

Hace un mes, el órgano autonómico ordenó suspender la tramitación del contrato y, aunque no estaba obligado a ello, el ente municipal decidió "por prudencia" también parar el concurso público, que en ese momento estaba abierto. El próximo lunes, la junta de gobierno local aprobará el levantamiento de la suspensión para "reabrir y ampliar" el plazo de uno de los contratos "más importantes" de la localidad.

El edil responsable ha mostrado la "satisfacción" con la resolución, que, a juicio del gobierno, "confirma que son un pliegos bien armados" y por lo que ha agradecido al personal técnico municipal el trabajo realizado. "Pasó el filtro del Tacgal, que no es menor", ha valorado.

Entre los cinco recursos presentados, tres han sido inadmitidos --por "no tener legitimidad" en las cuestiones planteadas-- y otros dos, desestimados, de modo que el tribunal no tuvo en cuenta "ninguna" de las cuestiones apuntadas, que han sido "muy diferentes".

Una de ellas era, por ejemplo, la exigencia de que las empresas concurrentes acrediten haber prestado servicios similares en ámbitos territoriales de más de 75.000 habitantes en los tres años anteriores a la licitación. "También se cuestionaba que la empresa licitada tenía que facilitar 67 vehículos provisionales durante el primer año para prestar el servicio, en tanto no estuviera disponible la flota", ha explicado.

En este contexto, el bipartito se ha mostrado optimista respecto a las "garantías" del contrato elaborado. "Esperamos, pues, que se presenten muchas ofertas, que sean solventes y que la mesa de contratación, después de evaluarlas convenientemente, formule lo antes posible la mejor propuesta para la adjudicación", ha añadido Sanmartín.