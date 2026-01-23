Santiago reúne a más de 300 expertos para abordar cómo la biopsia líquida detecta con antelación recaídas en tumores

Santiago reúne a más de 300 expertos para abordar cómo la biopsia líquida permite detectar con antelación recaídas - XUNTA

El conselleiro de Sanidade reafirma la apuesta de la Xunta por situarse "a la vanguardia" de la oncología de precisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) - Más de 300 expertos nacionales e internacionales se dan cita hasta este sábado en Santiago de Compostela para abordar cómo la biopsia líquida permite detectar con antelación recaídas en determinados tumores y cómo esta herramienta combinada con inteligencia artificial ajusta tratamientos oncológicos con más precisión.

Así lo han desgranado el doctor Rafael López, y la responsable de la Unidad de Análisis de Biopsia Líquida del Grupo Oncomet, la doctora Laura Muinelo, en el 'XI Simposio de Biopsia Líquida', cuya inauguración ha tenido lugar este viernes en la capital gallega.

Allí, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reafirmado la apuesta del Gobierno gallego por situarse "a la vanguardia" de la oncología de precisión "con el impulso de la excelencia" de sus grupos de investigación.

En este contexto, ha remarcado que Galicia avanza "a paso firme" gracias al "talento y la capacidad" de sus profesionales, que deriva en "equipos de excelencia" como el Grupo de Oncoloxía Médica Traslacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

En concreto, este simposio es "uno de los principales foros científicos" en este ámbito a nivel nacional y con "creciente proyección internacional", a lo largo de estos años, el simposio ha acompañado la evolución de la biopsia líquida desde sus primeras fases.

"Empezamos cuando la biopsia líquida era poco más que una promesa científica, y hoy debatimos cómo utilizarla para tomar decisiones clínicas reales en el día a día", ha destacado el doctor Rafael López.

Asimismo, el responsable de Sanidade ha subrayado que la biopsia líquida representa "un auténtico hito y un desafío" tanto para el sistema como para los profesionales. Por su parte, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, ha destacado la trayectoria profesional del doctor López y ha compartido su "satisfacción" por poder participar en la inauguración de este simposio.