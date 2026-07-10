Saúde Mental A Mariña, la jueza María Josefa Ruiz Tovar y las pioneras del fútbol de Crendes, Medalla Emilia Pardo Bazán

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la resolución por la que la Xunta concede la Medalla Emilia Pardo Bazán a la Asociación Saúde Mental A Mariña, a la magistrada María Josefa Ruiz Tovar y a las mujeres pioneras del fútbol femenino de Crendes.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la Medalla Emilia Pardo Bazán es un reconocimiento a la labor que desarrollan las personas y entidades premiadas a favor de la igualdad de género entre mujeres y hombres en Galicia.

Este galardón fue creado por la Xunta en el año 2019 para conmemorar públicamente todas las acciones que contribuyen a la sensibilización social y a dar visibilidad al talento de las mujeres y de todas las entidades comprometidas con la eliminación de la discriminación de género y la construcción de una sociedad más igualitaria.

En esta ocasión, el jurado distingue la labor de la Asociación Saúde Mental A Mariña, fundada en el 1999 por un grupo de familias de esta comarca lucense. Esta entidad es uno de los referentes en la atención a personas con enfermedad mental en Galicia y cuenta con cuatro centros de rehabilitación psicosocial y laboral en Burela, Cervo, Ribadeo y Viveiro que dan servicio a los 14 ayuntamientos de A Mariña Lucense. Además, dispone de dos viviendas tuteladas para la atención de víctimas de violencia de género con enfermedad mental y de sus hijos, las primeras de estas características en España.

Otro de los tres reconocimientos recae en la jueza María Josefa Ruiz Tovar, la primera mujer en presidir una audiencia provincial en Galicia --la de Lugo desde el año 2000-- y la cuarta en España. Ruiz Tovar cuenta con más de tres décadas de servicio en la carrera judicial y es un referente en el avance de la igualdad de género dentro de la Administración de Justicia en Galicia. Desde el año 2011 preside la Sección Tercera (civil) de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Por último, la tercera de las medallas será entregada a las mujeres pioneras del fútbol femenino de la parroquia de Crendes, en Abegondo, que hicieron historia al formar sus primeros equipos y jugar partidos en la década de los 60.