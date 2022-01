El sector mar-industria, afronta 2022 con "incertidumbres" por el alza de costes y augura repercusión en el consumidor

Reducir el IVA al 4% para estos productos, una medida que evitaría la subida al consumidor final para seguir accediendo a estos productos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La crisis de las materias primas, del transporte de contenedores y el alza en los costes de producción siembra "incertidumbres" en el sector mar-industria, cuyos principales representantes empresariales han comparecido de forma conjunta en rueda de prensa este miércoles para advertir de que se avecina una "tormenta perfecta" en el sector, que se consolidaría si se suben los salarios de los trabajadores.

De este modo, y tras asegurar que han estado un 2021 acudiendo a los márgenes de beneficios para evitar las subidas de sus productos, este año se presenta con dificultades para un sector que depende de la electricidad, del transporte, del petróleo, del papel y de los envases de plástico y aluminio. Por ello, no descartan tener que repercutir en el consumidor final y piden a las autoridades intervenir en el mercado para evitar el cierre y la pérdida de competitividad del sector.

Como medidas planteadas en una rueda de prensa encabezada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, están el IVA súper reducido para los productos del mar --que para los consumidores se notaría solo en el caso de que no se repercutan en el precio la subida de los costes de producción-- o una transición a energías limpias de forma ordenada. En este sentido, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha manifestado que "no es el momento de eliminar exenciones a la fiscalidad del gasoil".

En la rueda de prensa, Vieites ha pedido "sensibilidad" con el sector para mejorar la situación actual y ha advertido de que el alza de los costes de producción y energía "eleva el estrés de toda la cadena alimentaria" y crea "incertidumbre", sumado a la inflación que "dura meses ya y unos costes laborales importantes".

Vieites destacó que el sector está "muy comprometido" con Galicia, pero ha advertido de que "peligran miles de puestos de trabajo" por la "incertidumbre", aunque no se han aportado datos concretos de cuál podría ser la previsión de destrucción de empresas en la situación actual. Con todo, han puesto encima de la mesa que es preciso que las empresas jueguen con las mismas reglas de juego en el mercado ante la "pérdida de competitividad" con respecto a otros países y a la hora de dejar importar productos de fuera de la Unión Europea, por ejemplo.

SECTOR "ESTRATÉGICO"

En su intervención, en representación de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), Roberto Fariña, ha advertido de los "enormes costes energéticos", con subidas del 250 por ciento sobre facturas anteriores. "Son un problema de supervivencia de los sectores del mar", ha señalado Fariña, en una línea similar a la pronunciada por Jacobo Docal, representante del Clúster de la Acuicultura, quien hizo hincapié en los problemas por los costes eléctricos para su ámbito de actuación.

Así, Fariña ha reclamado que esta industria sea considerada "estratégica" a nivel económica y estructural. Así, ha insistido en que sus productos no pueden esperar por franjas horarias, o depender de si hay viento o horas de sol porque mantienen una actividad continua. "Que se busquen alternativas y soluciones a la hora de pagar una energía justa", ha aseverado.

Más clara, como ella mismo dijo, fue la presidenta del Consello Regulador Mexillón de Galicia, Lina Solla, quien ha dicho le "encantaría" tener energías verdes, pero "la realidad a día de hoy es que en España hay seis nucleares" y Francia las tiene situadas "en el Pirineo, que si hay un escape, llega a España".

"Lo verde está fantástico, pero hay que intentar encajarlo todo, no ser los más 'progres' y modernos", ha enfatizado Lina Solla, quien ha dicho que el IVA reducido para estos productos sería beneficioso para el consumidor, porque no se le puede subir "un 20 por ciento" la cesta de la compra.

Lina Solla también ha puesto encima de la mesa que los suministros tienen unos costes elevados por la diferencia entre la oferta y la demanda. "Hay un problema de abastecimiento, haces pedidos, no te los sirven y pagas lo que hay, no tenemos precio, no hay transportistas", ha aseverado.

Además, ha incidido en que "no pueden" seguir recurriendo a los márgenes para mantener precios finales. "Un año podemos, pero no podemos seguir haciéndolo, porque desaparecemos, queremos hacer las cosas bien y aquí, pero nos tienen que dejar respiro", ha sentenciado.