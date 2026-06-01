Seguimiento del "100%" y protesta con fregonas en la huelga de conserjes y limpieza de colegios públicos en Santiago

Protesta de conserjes en huelga en Santiago, en la calle de O Franco - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga de conserjes y limpieza en los colegios públicos (CEIP) de Santiago cuenta con un seguimiento del "100%", según la CIG, en una jornada en la que los trabajadores han realizado una 'rondalla porcona' con fregonas en alto y bolsas de basura hasta el pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento, para denunciar su "precariedad" por el incumplimiento de la concesionaria de mejoras laborales previstas en el nuevo contrato.

En declaraciones a Europa Press al comienzo de la manifestación de este lunes, Paulo Rubido, miembro de la Executiva Confederal de la CIG, ha asegurado que "no hay ninguna trabajadora del servicio de limpieza trabajando en ningún colegio ni instalación municipal afectados por la convocatoria de huelga", además de que "no va haber actividad en los pabellones municipales por la tarde", sin actividades extraescolares y equipos que han "trasladado las suspensiones de ir a entrenar".

Bajo una pancarta en la que se podía leer 'Non á miseria nas contratas do Concello', los manifestantes han partido de la Praza de Galicia a las 11,00 horas rumbo a la Praza do Obradoiro, a través de calles como A Senra y O Franco.

"Lo único que nos llama la atención es la falta de comunicación por parte de las autoridades municipales y la propia empresa (Lacera) sobre un escenario en el que había un compromiso por parte de ellos de aplicar las mejoras del Ayuntamiento y que, llegada la hora de la verdad, no se aplican", censura.

Actualmente, son unos 45 trabajadores afectados por "una precariedad que consiste en contratos a tiempo parcial, cantidades económicas inferiores, más jornada de trabajo y menores prestaciones en caso de baja que el resto de la gente de la misma empresa que trabaja en otros conciertos municipales".

HUELGA

Esta jornada de huelga está convocada para este lunes y martes, 1 y 2 de junio, aunque los trabajadores sopesan ampliar las movilizaciones más allá. Advierten de la posibilidad de convocar una huelga indefinida desde el comienzo del próximo curso escolar.

Diversos colegios de la ciudad, como Pío XII, Quiroga Palacios o Fontiñas, han contando estaba mañana con sindicalistas en la entrada para informar a los padres del conflicto a través de panfletos y carteles reivindicativos.

La Consellería de Educación ha decretado unos servicios mínimos para la huelga de los trabajadores de la empresa Lacera, que realizan las tareas de limpieza y conserjería en los centros públicos de infantil y primaria de Santiago de Compostela, por la que establece un conserje por centro durante el horario escolar.