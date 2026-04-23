El seguimiento de la huelga de la CIG en Primaria ronda el 1,5% en el turno de mañana, según Sanidade

Concentración de CIG-Saúde ante la Consellería de Sanidade, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga en atención primaria convocada por el sindicato CIG en el turno de mañana de este jueves ha sido del 1,51%, según la Consellería de Sanidade.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee fu del 0,90%; en la de Ferrol, 2,65%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,74%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 0,65%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,17%; en la de Pontevedra e O Salnés, 1,91%; y en la de Vigo, 2,01%.

Indican también que el número total de personal participante en la huelga en el conjunto de las siete áreas sanitarias fue de 85, de los que ocho corresponden al área coruñesa; 16 a la de Santiago de Compostela e Barbanza; 11 a la de Ferrol; cinco a la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 10 a la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 11 a la de Pontevedra e O Salnés; y 24 a la de Vigo.

La consellería destaca que la CIG "es la única fuerza sindical" que no se ha sumado al acuerdo para la reforma integral de la atención primaria que el departamento sanitario negocia ya con otras seis fuerzas sindicales.

CAAMAÑO CONDENA "ACTO VANDÁLICO" EN FERROL

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha mostrado esta mañana su respeto al derecho a huelga y manifestación, pero también ha expresado su "máxima repulsa" frente a los actos "vandálicos" ocurridos en el área de Ferrol.

Según ha explicado, un cierre "forzado" de 17 centros de salud -que han aparecido con las cerraduras de las puertas bloqueadas-, que supone "un acto claro de vandalismo sanitario".

"Supone, sin duda, un atentado contra un patrimonio global como es el sistema sanitario público. Un atentado también contra los derechos de los gallegos para ser atendidos en sus centros de salud", ha aseverado.

CONCENTRACIÓN DE LA CIG

Esta misma mañana CIG-Saúde ha convocado una concentración frente a la sede de la consellería, simulando un entierro, para ilustrar la "muerte" de la atención primaria. Varias decenas de personas han participado en la concentración, con un ataúd y un cura que han representado el entierro del servicio.

"Si la Primaria cae, cae todo el sistema sanitario. Lo que queremos e que se garantice una atención de calidad, con tiempo y recursos", denuncian.

Una vez más, se han opuesto al decreto que modifica los horarios de atención en los Puntos de Atención Continuada (PAC), solicitando además más profesionales para todas las categorías, límite de agendas, mejores condiciones laborales y retributivas, y menos burocracia. "No pedimos privilegios, pedimos condiciones dignas", han afirmado.

Si bien han reconocido que en la reunión de este miércoles hubo avances, no se han conseguido "compromisos firmes", por lo que avanzan que continuarán "en la lucha".