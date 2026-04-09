El seguimiento de la huelga de la CIG en primaria en el turno de mañana ronda el 1,8%, según Sanidade

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de atención primaria convocada por la CIG ha sido del 1,77% en el turno de mañana, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Según informan en un comunicado, por áreas sanitarias, el seguimiento ha sido del 1,03% en el área de A Coruña e Cee; del 1,45% en la de Ferrol; del 1,85% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; del 0,65% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; del 1,40% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; del 2,08% en la de Pontevedra e O Salnés; y en la de Vigo, 3,18%.

Destacan que el Sergas cuenta con la cobertura del 100% de los servicios mínimos, "garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias".

Esta es la segunda jornada este mes que la CIG llama a la huelga por la situación "insostenible" en el servicio de Atención Primaria. La siguiente está prevista para el jueves 23 de abril.