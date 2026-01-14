El seguimiento de la huelga estatal por el Estatuto Marco en Galicia ronda el 4% en el turno de tarde, según Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga estatal contra el Ministerio de Sanidad por un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos ha sido de un 4,29% en el turno de tarde de los centros sanitarios gallegos, según datos de la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha sido del 4,57%. En cuanto a los hospitales comarcales, informan de que no se ha registrado seguimiento del paro. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 3,77%.

Por centros, el paro ha sido secundado por un 4,39% en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por un 5,48% en el Lucus Augusti; por un 10,23% en el de Ourense; por un 10,53% en el de Pontevedra; por un 1,74% en el de Vigo y, en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y del de Ferrol, no se ha registrado seguimiento.

Por su parte, en Atención Primaria, el seguimiento ha superado el 5% (5,09%). Por áreas sanitarias, ha sido de un 2,76% en la de A Coruña y Cee; de un 1,82% e la de Santiago y Barbanza; de un 5,56% en la de Ferrol; de un 14,75% en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; de un 4,44% en la de Pontevedra y O Salnés; de un 8,40% en la de Vigo; y en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos no se ha registrado seguimiento durante el turno de tarde.

Por último, en entidades sanitarias como Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento ha sido del 2,5%.