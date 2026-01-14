El seguimiento de la huelga estatal de médicos en Galicia ronda el 20% en el turno de mañana, según Sanidade

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga sanitaria a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, en el turno de mañana de este miércoles, ha sido del 19,99%.

Así lo ha comunicado la Consellería de Sanidade, que detalla además que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana ha alcanzado el 26,27%.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 16,24%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 25,43%.

Por su parte, en lo que respecta a la atención primaria el seguimiento ha alcanzado el 5,96% de participación.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 16,79% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 24,56% en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 22,25% en el de Ferrol; el 24,05% en el Lucus Augusti; el 27,84% en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 29,33 % en el de Pontevedra; y el 35,96% en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. En el conjunto de los hospitales generales el seguimiento medio de la huelga ha alcanzado el 26,27%.

En los comarcales, ha sido de un 13,21% en el Hospital Público de Cee; 15,52% en el Hospital Público de Barbanza; 16,24% en el Hospital Público de A Mariña; 20,25% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; 8,47% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; 10% en el Hospital Público de Verín; y 25,32% en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales el seguimiento medio de la huelga ha sido del 16,24%.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por áreas sanitarias, el seguimiento del paro en el turno de mañana ha sido de un 4,97% en el área sanitaria de A Coruña y Cee; en el área de Santiago de Compostela y Barbanza, 4,4%; en la de Ferrol, 10,94%; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 5,74%; en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,93%; en la de Pontevedra y O Salnés, 7,28%; y en el área sanitaria de Vigo, del 8,37%.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 3,95%.