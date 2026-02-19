El seguimiento de la huelga médica contra el Estatuto Marca roza el 4% en el turno de tarde, según Sanidade

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco y convocada a nivel nacional ha rozado el 4% (3,96%) en el turno de tarde de este jueves en Galicia, según ha informado la Consellería de Sanidade.

Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, alcanzó el 4,65 %. En cuanto a los hospitales comarcales, el paro no tuvo seguimiento en el turno de tarde.

En su conjunto, la actividad hospitalaria ha registrado una participación en la huelga del 3,88%. Por su parte, en lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga en rechazo del borrador presentado por el Ministerio de Sanidad ha alcanzado el 4,35 % de participación.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 4,39% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por el 4% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 14,44% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; y el 10,45% en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Indican además que no ha habido respaldo al paro esta tarde ni en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, ni en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, ni en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo. En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga alcanzó el 4,65%.

En Atención Primaria, por áreas sanitarias, el respaldo ha sido el siguiente: área sanitaria de A Coruña e Cee, 2,86%; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 4,55%; área sanitaria de Ferrol, 0%; área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 0%; área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 6,06%; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 0%; y área sanitaria de Vigo, 9,23%.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no se registró seguimiento de la huelga en el turno de tarde.