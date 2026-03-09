El seguimiento de la huelga de médicos en primaria en el turno de tarde es del 4,38%

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega en el turno de tarde de este lunes ha sido del 4,38%.

Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 3,36%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,88%; en la de Pontevedra e O Salnés, 7,14%; y en la de Vigo, 12,5%.

El paro no ha tenido seguimiento esta tarde en las áreas sanitarias de Ferrol; de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; ni en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.