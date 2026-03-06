El seguimiento de la huelga de médicos en primaria en el turno de tarde ronda el 4,01%

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega ha sido de un 4,01% en el turno de tarde, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 3,42%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,88%; y en la de Vigo, 14,06%.

No se ha registrado respaldo en las áreas sanitarias de Ferrol; de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; y en la de Pontevedra e O Salnés.