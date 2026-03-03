Segunda jornada de huelga y concentraciones en Atención Primaria: O'Mega alerta de un servicio "al borde del colapso"

1065264.1.260.149.20260303135139 Concentración convocada por el sindicato médico O'Mega ante el centro de salud de Adormideras. A Coruña. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este martes ante centros de salud de A Coruña, Vigo y Monforte para respaldar la huelga indefinida convocada por el sindicato O'Mega en Atención Primaria, que este martes celebra su segunda jornada. El sindicato alerta de un servicio "al borde del colapso", situación de la que solo se salva por el "esfuerzo" de los facultativos. "Pero todo tiene un límite", afirman.

Frente al centro de Adormideras, en la ciudad herculina, el delegado sindical de Atención Primaria en A Coruña, Pablo Rodríguez Crespo, ha recordado que el paro comenzó en noviembre y que, aunque "efectivamente, hubo organizaciones sindicales que llegaron a un acuerdo y desconvocaron la huelga", a ellos les parió "insuficiente desde el primer momento".

Lamenta que por el momento no haya ninguna medida "clara" y remarca que ya llevan meses con mesas y grupos de trabajo que, "de momento, no han mejorado la calidad laboral de los compañeros".

"Llevamos años con pacientes sobrecargados, agendas de 50 y 60 pacientes, médicos de PAC que tienen un aplicativo que les penaliza a la hora de computar horas... Todo eso no tiene todavía una solución", ha aseverado.

Asimismo, ha reiterado que quien rompió la negociación para suspender el paro fue la Consellería de Sanidade. "El viernes pasado tuvimos una reunión. Empezamos a tratar el punto de las agends y parecía que había un principio de acuerdo, un punto de encuentro. Y cancelaron las negociaciones a las 16 horas", recuerda.

Alega que el sindicato "propuso y mostró disponibilidad" para que las negociaciones continuasen esa tarde, "incluso durante el fin de semana", pero "las rechazaron". "En principio nos convocaron a una nueva reunión el lunes a cambio de desconvocar la huelga. El sindicato que sin un compromiso claro, seguíamos adelante, pero abiertos obviamente a continuar las negociaciones. De momento la consellería no notificó nueva reunión", ha relatado.

"SI NO COLAPSA ES POR EL ESFUERZO DE LOS COMPAÑEROS"

"La gente está cansada. Está harta. Estamos dispuestos a negociar, dispuestos a encontrar una solución. Obviamente es una situación extrema. La huelga no es del gusto de nadie, ni para profesionales, ni para pacientes, pero es la única solución que nos han dejado. No es algo que coja de imprevisto a la Consellería", ha afirmado el sindicalista.

Ha advertido además de que si primaria no "colapsa" es por el "esfuerzo de los compañeros". "Lo que pasa es que todo tiene un límite", ha apuntado. "No hay ningún compañero, ningún médico en el Sergas que tenga que atender su consulta y tenga que salir en el medio de la mañana a una urgencia de dos horas y volver y seguir con su consulta. Eso no es una atención de calidad, no es forma de trabajar para el profesional ni es atención para el paciente", ha denunciado.

En un comunicado, el sindicato ha informado de una subida en el respaldo al paro, que ronda el 70% según sus datos, y ha denunciado la existencia de "numerosas" plazas cubiertas en los centros de salud por médicos que no poseen la especialidad de médico de familia, algo que el sindicato convocante considera "muy grave e irresponsable".

Reprochan también a la Xunta su intento de "minusvalorar" las huelgas de médicos cuando se convocan contra la Consellería de Sanidade y "sobrevalorarlas" cuando se convocan contra el Gobierno central, "una postura infantil que equivale a hacerse trampas al solitario".