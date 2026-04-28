Segunda jornada de paro médico contra el Estatuto Marco en Galicia: respaldo dispar y 8.000 asistencias suspendidas

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco ha tenido un seguimiento esta mañana del 17,39%, según los datos de la Consellería de Sanidade.

Según apuntan, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 24,29%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 14,37%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 23,45%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 1,56% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 17,52%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 25,15% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 22,81% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 18,56% en el caso del de Ferrol; el 22,22% en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 21,29% en el caso del de Ourense; el 26,33% en el de Pontevedra; y el 28,76% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 6% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 14,41% en el Hospital Público de A Mariña; el 18,92% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 6,56% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 9,84% en el Hospital Público de Verín; y el 24,10% en el Hospital del Salnés.

En el conjunto de los hospitales comarcales, el seguimiento medio de la huelga fue del 14,37%. En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: área sanitariA de A Coruña e Cee, 1,11%; área sanitario de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,25%; área sanitaria de Ferrol, 3,05%; área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,16%; área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,79%; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 1,45%; y área sanitaria de Vigo, del 2,04%.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana alcanzó el 4,65%.

8.000 ACTOS ASISTENCIALES SUSPENDIDOS

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado esta mañana, en declaraciones a los medios, que desde principios de año hasta el 15 de abril se han suspendido "prácticamente" unos 200.000 actos asistenciales: 11.000 cirugías, cerca de 90.000 consultas y alrededor de 60.000 pruebas complementarias. Detrás de todo ello, ha insistido, "siempre hay un paciente". En la última semana, ha puntualizado, rondan los 8.000 los actos asistenciales suspendidos.

"Por tanto, volver a insistir en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad, en este caso de que la ministra, que parece que está a otras cosas más importantes para ella, hagan una llamada a la responsabilidad", ha animado.

"Si no quiere aceptar las responsabilidades", ha señalado, considera que el presidente del Gobierno debería "tomar las medidas necesarias" para solucionar la situación.

Respecto a su postura sobre la petición, Caamaño ha sido tajante, asegurando que, desde el principio, su posicionamiento ha sido el mismo.

"No importa el envoltorio. Lo importante es que exista una normativa específica que encaje en la normativa europea y que reconozca la especificidad y la responsabilidad de la profesión médica y facultativa. Una mesa de negociación colectiva vinculante en que los facultativos hablen de las condiciones laborales de los facultativos", ha esgrimido.

85% DE RESPALDO HOSPITALARIO PARA OMEGA

Uno de los sindicatos convocantes en Galicia, O'Mega, ha ofrecido también datos de seguimiento, cifrándolo en un 85% en los hospitales y un 25% en los centros de Atención Primaria.

Además, han confirmado que la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas ha convocado al comité de huelga de O'Mega a una reunión que comenzará a las 11 de la mañana en el edificio administrativo de San Lázaro.

La reunión se celebra, apuntan, el mismo día pra el que está convocada una manifestación en Santiago de Compostela para reivindicar, del Ministerio de Sanidad, un estatuto marco propio y, de la Xunta, la negociación de un convenio para los médicos y facultativos dependientes del Sergas.

SIMEGA RECLAMA "DEFENSA ACTIVA" DEL ESTATUTO A SANIDADE

Asimismo, el sindicato médico de Galicia (Simega) reclama también este martes a Sanidade una "defensa activa" en todos los ámbitos institucionales, de un Estatuto propio, "que reconozca las particularidades de la profesión y permita una regulación adecuada de sus funciones, derechos y responsabilidades".

En la formalización de la convocatoria de huelga, la central sindical al Sergas una serie de reivindicaciones para "mejorar las condiciones laborales, garantizar la calidad asistencial y adaptar la organización sanitaria a las necesidades actuales del sistema de salud".

Entre las principales demandas figura como "imprescindible" la actualización del acuerdo de urgencias hospitalarias vigente desde 2007, con el objetivo de revisar aspectos clave como la jornada laboral, las retribuciones y las condiciones de trabajo, adaptándolos a la realidad actual del sistema sanitario.

El colectivo también reclama el desarrollo del reglamento que regule los módulos compensatorios de guardia, incluyendo la posibilidad de exención para profesionales menores de 55 años por motivos de salud. En esta misma línea, se demanda una regulación clara de las guardias localizadas, incluyendo las libranzas correspondientes, su posible conversión en guardias físicas y la aplicación de los acuerdos de compensación a este tipo de servicio.

Finalmente, se insta al desarrollo integral del nuevo modelo de Atención Primaria, respetando los acuerdos alcanzados el 25 de noviembre de 2025, como base para garantizar una atención sanitaria accesible, eficiente y de calidad.