El segundo premio del sorteo de 'El Niño', el 45875, vendido en O Porriño (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 45875 ha sido agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo.

El premio ha caído en Galicia, concretamente en O Porriño (Pontevedra), donde se ha vendido el segundo premio del sorteo en la administración El X de la Suerte, situada en la calle Ramón González.

En este sorteo, se reparten diversos premios. El más importante un primer premio de 2 millones de euros por serie -- 200.000 por décimo --; el segundo premio de 750.000 euros por serie -- 75.000 por décimo -- y el tercer premio de 250.000 euros por serie -- 25.000 por décimo -- .

Además, el Sorteo de 'El Niño' reparte 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros. En este sorteo, cada español gasta unos 18,77 euros, algo más en el caso de Galicia, 19,67 euros de media.