La Seguridad Social gana 4.405 afiliados en febrero en Galicia y sitúa el total en 1.088.238 ocupados

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 4.405 cotizantes en febrero en Galicia respecto al mes anterior (+0,41%), de modo que situó el total en 1.088.231 ocupados, según los datos que publica este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación con febrero de 2025, son 16.283 afiliados más, un aumento del 1,52%. El total se distribuye entre 867.843 personas dadas de alta en el régimen general (840.082 en el subtipo general, 6.223 en el sector agrario y 21.538 trabajadores del hogar), 203.489 autónomos y 16.900 trabajadores del mar.

En el conjunto estatal, la Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,4%) impulsada por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.000 nuevos ocupados.

El aumento de febrero de este año es el menor en este mes desde 2023, cuando la afiliación media subió en casi 89.000 personas, pero, echando la vista más atrás, es el tercer repunte más pronunciado desde 2007, según ha destacado el Departamento registrado por Elma Saiz.

Tras el incremento de ocupados en el segundo mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de febrero, con 21.670.636 cotizantes.

En el último año, de febrero de 2025 a febrero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 474.482 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 45.220 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.930.359 cotizantes. Esta cifra supera en más de dos millones a los ocupados contabilizados en diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.

"En conjunto, el mes de febrero ha arrojado resultados muy positivos para la afiliación. Desde 2007, sólo hay dos febreros con mayores incrementos que este último, que es el que tiene una cifra más elevada de ocupados de los registros en este mes del año", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

EDUCACIÓN Y HOSTELERÍA TIRAN DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 88.529 afiliados medios en febrero (+0,5%), hasta un total de 18,19 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados (+0,2%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.414.614 personas. En comparación con febrero de 2025, hay 37.468 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,1%).

Dentro del Régimen General, la educación protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 30.142 nuevos ocupados (+2,3%), seguido de la hostelería, con 22.932 nuevos cotizantes (+1,6%), y de la construcción, que sumó 17.478 afiliados medios (+1,7%).

En contraste, destacaron los descensos mensuales de la ocupación en el comercio mayorista, con casi 13.500 afiliados menos (-0,5%), y en las actividades sanitarias, que perdieron 9.500 ocupados (-0,5%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.692 bajas (-0,5%) y en el del Hogar, 2.761 (-0,8%).

SUBE LA AFILIACIÓN MEDIA EN AMBOS SEXOS Y ENTRE LOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en febrero fue mayor entre los hombres, que ganaron 51.022 afiliados en el mes (+0,4%), situándose el total de varones ocupados en 11.413.388 trabajadores.

Por su parte, la afiliación femenina creció en febrero en 45.983 ocupadas, lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.257.248 afiliadas, con lo que ya acumula 13 meses consecutivos por encima de los 10 millones.

"En pocos días, celebramos el Día Internacional de la Mujer y no hay mejor dato que este: hay más mujeres que nunca trabajando y cada vez en mejores condiciones, con más contratos indefinidos y bases de cotización que van aumentando mes a mes", ha resaltado Saiz.

El Ministerio ha subrayado que ahora hay 232.871 mujeres más trabajando que hace un año y casi 1,8 millones más que en 2018. La mejora en el empleo de las mujeres es del 16,8% desde el año previo a la reforma laboral, 3,4 puntos por encima de la de los hombres. "Vemos que la brecha se va estrechando", ha señalado la ministra Saiz.

Según Seguridad Social, el crecimiento de la afiliación femenina se constata en todos los grupos de edad, especialmente entre las menores de 30 años (+35,6%) y las más mayores (+28,6% en las de la franja de edad de 55 a 64 años y +89,2% en las mayores de 64 años). Además, las mujeres suponen ya el 47,3% del total de afiliados, un punto más que en 2018, y en 14 provincias se supera el 48%.

"La evolución favorable de la afiliación femenina contribuye a que continúe reduciéndose la brecha de género en la tasa de empleo, con un descenso acumulado del 14% desde 2018. Además, entre las ocupadas actualmente, hay 1,26 millones de autónomas; al ganar 132.053 desde 2018. Desde 2021, las trabajadoras autónomas aumentan un 8,5%, seis puntos más que en los hombres, lo que se traduce en que el 65% del empleo creado en el RETA corresponde a mujeres", afirma el Ministerio.

En cuanto a la calidad del empleo femenino, sus bases de cotización han aumentado en un 25,9% desde 2019, lo que supone 3,6 puntos más que entre los hombres. "De esa forma, se va reduciendo la brecha de género también en los salarios", ha recalcado la ministra.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en febrero en 38.679 cotizantes, un 1,3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.076.837 ocupados, cerca de máximos. Este colectivo representaba en febrero el 14,2% del total de cotizantes.

LA TEMPORALIDAD, EN EL 11,5%

En cuanto a la calidad del empleo, desde febrero de 2021 hay 4.716.953 ocupados más con contrato indefinido y 1.900.668 afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 293.011 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos a tiempo parcial han aumentado en 62.311.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,5%, frente al 29,5% que suponía en febrero de 2019. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9%, cuando hace siete años tenían una superior al 21%", destaca Seguridad Social.

LA AFILIACIÓN SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La afiliación media subió en febrero en 15 comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+23.564 ocupados), Baleares (+13.539) y Madrid (+12.806).

Los únicos descensos mensuales del empleo se registraron en Castilla-La Mancha, que perdió 1.657 afiliados medios respecto a enero (-0,2%) y Extremadura, con 775 ocupados menos (-0,2%).

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de febrero en 11.298, de los 2.710 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 7.808 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 780 en el Mecanismo RED de automoción.