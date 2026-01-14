La selectividad de 2026 en Galicia se celebrará entre el martes 2 y el jueves 4 de junio

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha publicado en su página web los horarios de la selectividad de 2026, cuyos exámenes se celebrarán entre el martes 2 y el jueves 4 de junio y que en Galicia arrancarán con el de Lengua Castellana y Literatura.

Por otro lado, al igual que pasó el año pasado, la prueba de Lengua Gallega y Literatura será el último día, lo que implicará que todos los estudiantes deberán acudir durante las tres jornadas, cuando lo habitual era la que en la última se celebrasen solo exámenes de algunas materias optativas, por lo que había alumnos que ya no debían ir.

Así, la selectividad en Galicia iniciará a las 09.00 horas del martes 2 de junio con una presentación en la que se informará a los estudiantes sobre cómo se desarrollarán las tres jornadas de exámenes. Tras esto, llegará el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, que comenzará a las 10.00 horas y terminará a las 11.30 horas.

Después de media hora de descanso, los exámenes continuarán con el de Historia de España o Historia de Filosofía, que será desde las 12.00 horas hasta las 13.30 horas. Ya por la tarde, de 16.00 a 17.30 horas, se retomarán los exámenes con Geología y Ciencias Ambientales; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

Finalmente, desde las 18.00 horas hasta las 19.30, será el turno de Dibujo Técnico; de la segunda lengua extranjera: Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués; y de Historia de la Música y de la Danza.

SEGUNDA Y TERCERA JORNADA

La segunda jornada, la del miércoles 3 de junio, iniciará a las 09.30 horas hasta las 11.00 horas con el examen de la primera lengua extranjera y continuará a las 11.30 horas con Biología; Tecnología e Ingeniería II; Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

Por la tarde, de 16.00 a 17.30, será la prueba de Física; Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; Griego; Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. La jornada terminará con los exámenes de Química; Geografía; Diseño y Literatura Dramática, que serán de 18.00 a 19.30 horas.

La selectividad 2026 llegará a su fin el jueves 4 de junio con el examen de Lengua Gallega y Literatura --que tendrá lugar desde las 09.30 horas hasta las 11.00 horas-- y con Matemáticas II; Latín II; Artes Escénicas; Dibujo Artístico II; Análisis Musical II y Ciencias Generales --desde las 11.30 horas hasta las 13.00 horas--.