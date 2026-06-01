La Semana de Cine de Lugo homenajea a Marilyn Monroe en el cartel de su nueva edición, que empezará el 21 de septiembre - EUROPA PRESS

LUGO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XLVIII Semana de Cine de Lugo ya tiene imagen oficial y ha sido el artista lucense Diego As el encargado de diseñar el cartel de la nueva edición del certamen, que se celebrará del 21 al 26 de septiembre y que este año rinde homenaje al centenario del nacimiento de Marilyn Monroe.

La presentación ha tenido lugar este lunes en el Ayuntamiento de Lugo en un acto institucional en el que se ha dado a conocer una obra inspirada en la figura de la mítica actriz estadounidense. El cartel reúne distintas imágenes de Norma Jeane Mortenson, conocida mundialmente como Marilyn Monroe, convertida en uno de los grandes iconos de la historia del cine.

El muralista lucense, reconocido internacionalmente y premiado en varias ocasiones entre los mejores artistas urbanos del mundo, firma así la imagen de una de las citas culturales más veteranas de Galicia.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha destacado durante el acto la calidad artística de la propuesta y ha señalado que el cartel "es un magnífico reclamo para la XLVIII Semana de Cine de Lugo y una excelente carta de presentación de una de las grandes citas culturales que acogerá la ciudad el próximo mes de septiembre".

Candia ha aprovechado además para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la promoción cultural y con el apoyo a iniciativas que contribuyen a "reforzar" la identidad cultural de Lugo.

La regidora ha puesto también en valor el trabajo desarrollado durante décadas por el Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, organizador de la Semana de Cine y presidido por Xulio Xiz.

"Si hoy Lugo puede presumir de una cita cultural con casi medio siglo de historia es gracias al trabajo constante de Fonmiñá y de las personas que, generación tras generación, mantuvieron vivo este proyecto", ha afirmado.

Por su parte, la diputada provincial Iria Castro ha agradecido la labor de la organización y ha destacado la relevancia cultural de un certamen que programa alrededor de 200 proyecciones y actividades vinculadas al mundo audiovisual en distintos espacios de la provincia.

En el acto han participado también representantes de distintas instituciones culturales y académicas, entre ellos, el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Manuel Antonio Fernández Piñeiro; o la vicerrectora de Cultura de la Universidade de Santiago de Compostela, Ana Cabana.