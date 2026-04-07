La Semana Santa de Ferrol supera las expectativas con 400.000 visitantes y un impacto económico de 50 millones

Balance Semana Santa de Ferrol. - CONCELLO DE FERROL

FERROL, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presentado este martes junto a representantes de las cofradías y del sector hostelero el balance de la Semana Santa que acaba de finalizar, una edición que ha calificado de "éxito excepcional".

En un acto celebrado en el salón de recepciones, Rey Varela ha estado acompañado por la concejala de Turismo, Maica García; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel; y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y comarca, Emilio Vázquez.

El regidor ferrolano ha destacado el trabajo conjunto de administraciones, cofradías, hosteleros y vecinos. "Ferrol puede alcanzar lo más alto si trabajamos unidos", ha reivindicado, al tiempo que ha puesto en valor la campaña viral 'Toque Ferrol', que acumula más de 35.000 visualizaciones.

CIFRA RÉCORD

Durante los once días de actividad, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, pasaron por la ciudad más de 400.000 personas, que movilizaron cerca de 50 millones de euros en hostelería, comercio y alojamiento.

Así, las oficinas de turismo atendieron a más de 2.400 visitantes, de los cuales más de 1.000 pernoctaron en la ciudad. Por nacionalidades, destacaron Italia, Argentina, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Además, la ocupación hotelera alcanzó el 100% en los días centrales de la Semana Santa, mientras que los aparcamientos disuasorios fueron utilizados por más de 4.000 personas. Las visitas guiadas a espacios como el Arsenal, el Castillo de San Felipe o el barrio de A Magdalena registraron una ocupación del 97%, con más de 500 participantes.

"LA MÁS EXTRAORDINARIA QUE RECUERDO"

Por su parte, Fernando Iguacel, presidente de la Junta de Cofradías, ha calificado el balance como "un éxito total". "Fue la Semana Santa más extraordinaria que yo recuerdo. Salieron las 24 procesiones previstas, algo que no se recordaba en Ferrol", ha celebrado.

También ha aprovechado para agradecer el trabajo anónimo de los cofrades y ha destacado la mejora del patrimonio, con nuevas imágenes y hábitos, así como el aumento del número de cofrades en todas las hermandades.

Mientras, el presidente de los hosteleros, Emilio Vázquez, ha asegurado que "hacía muchos años que no teníamos este ambiente en la calle". Los establecimientos hoteleros y de restauración trabajaron "al 100%" y algunos locales incluso agotaron existencias. "Estas cifras nos hacen mucha ilusión, pero es solo el inicio. Tenemos que seguir dando la talla", ha apuntado Vázquez, que ha insistido en la necesidad de vender la "marca Ferrol" como destino acogedor, cultural y gastronómico.

El alcalde ha concluido felicitando a los ferrolanos por ser "los mejores embajadores" de la ciudad y ha reivindicado que "Ferrol está de moda". La previsión del equipo de gobierno es mantener la colaboración público-privada para seguir creciendo en próximas ediciones.