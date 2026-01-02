Senadores del PP de Ourense denuncian "falta de transparencia" ante "la fuga" del condenado por violación a una menor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Ourense han denunciado la "absoluta falta de transparencia y de responsabilidad política" del Gobierno de España ante "la fuga" del profesor ourensano condenado por abusos y violación continuada a una menor de edad con sentencia firme de 13 años y medio de prisión.

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, registraron en el Senado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer qué gestiones diplomáticas se están realizando para lograr su extradición desde Cuba.

Según han indicado, la respuesta del Gobierno se reduce a que la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares "ha cumplido en tiempo y forma con la tramitación de la solicitud de extradición por los canales oficiales correspondientes".

Una contestación que, afean, "no responde a ninguna de las preguntas formuladas ni explica que gestiones diplomáticas concretas se están realizando. Tampoco, subrayan, "ofrece ninguna garantía" sobre la custodia del condenado ni sobre la prevención de una nueva fuga.

Los populares han reprochado que la respuesta "evidencia una voluntad clara de esconder información y de eludir explicaciones". "No hay rendición de cuentas, no hay asunción de errores y no hay compromiso explícito con que esta persona cumpla íntegramente su condena en España", enfatizan.

Así, han considerado "inaceptable" que, "ante un asunto de esta magnitud", el Gobierno de España "opte por el silencio" administrativo y la opacidad política. "Merecen saber qué falló, quién es responsable y qué se está haciendo para que la justicia se cumpla sin más demoras ni excusas", han concluido.