Senadores del PP piden conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois

Archivo - La senadora gallega Pepa Pardo. - PP DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Senadores gallegos del Grupo Parlamentario Popular han registrado una batería de preguntas en relación a la reducción temporal de la velocidad máxima de línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, para conocer qué la motivó y si la seguridad está garantizada, entre otras cuestiones.

Así figura en un documento registrado en el Senado, al que Europa Press ha tenido acceso, que recoge un total de cinco preguntas para las que hasta 13 parlamentarios populares demandan una respuesta por escrito del Gobierno central.

Esta solicitud se ha enviado en la misma semana en la que Adif decidió reducir temporalmente la velocidad máxima de 300 a 220 por hora en 28 kilómetros de la línea. Esta limitación atendía a "defectos de geometría en aparatos de dilatación", según ratificaron fuentes conocedoras de la decisión a Europa Press, que dio a conocer la noticia el jueves.

En concreto, los senadores exigen conocer cuáles son las causas que han motivado la reducción temporal; qué puntos kilométricos se vieron afectados por esta reducción, y si está garantizada la seguridad ferroviaria en la línea.

Además, demandan saber el número de revisiones de la vía realizadas en el último año, junto a la fecha de cada una y su resultado, y la cantidad de incidencias reportadas desde enero de 2025 al mismo mes de 2026 --ambos incluidos--, con un desglose por meses de las incidencias reportadas y sus causas.