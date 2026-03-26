Sentada de la CIG ante la Consellería de Sanidade para reclamar medidas concretas para descongestionar primaria

1073079.1.260.149.20260326132538 Sentada organizada por la CIG ante la Consellería de Sanidade, en Santiago, con motivo de la huelga convocada en atención primaria - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas han participado este jueves en una sentada organizada por la CIG ante la Consellería de Sanidade con motivo de la huelga convocada para esta misma jornada en atención primaria. Denuncian que el servicio está en una "situación límite" y afean la falta de diálogo del departamento sanitario, al que solicitan medidas "concretas y reales".

La secretaria xeral de CIG-Saúde, Ana Lestón, ha explicado que la reunión celebrada este miércoles entre el comité de huelga y Sanidade no dio frutos y que, tras cancelar estos últimos la prevista para esta mañana, no han sido convocados a un nuevo diálogo.

"Ayer lo único que conseguimos fue hacer una exposición de nuestras demandas, pero sin que tuviéramos ninguna propuesta concreta que fuera suficiente para poder desconvocar estas movilizaciones", ha señalado.

Para el sindicato, las medidas pactadas este miércoles con O'Mega --y en noviembre con otros cinco sindicatos-- para reformar la atención primaria "no son suficientes".

"No es suficiente con un compromiso de las agendas porque no sabemos ni tenemos la garantía de que efectivamente no haya posibilidad de que se vuelvan a eternizar esas agendas porque, si no se ponen límites de verdad y no hay medidas claras... Hay algo como que se va a estudiar y necesitamos algo más concreto y que sea no solo para un único colectivo o para una única categoría", ha defendido.

Defienden que el problema no está "exclusivamente" en los médicos de familia, puesto que hay otras profesiones que también sufren sobrecarga y también asumen agendas "interminables".

SEGUIMIENTO SEGÚN SANIDADE

Según los datos recabados por la Consellería de Sanidade -- que la CIG ha afeado no conocer --, el seguimiento de la huelga en primaria en el turno de mañana ha sido del 2,04%.

Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 1,85%; en la de Ferrol, 1,93%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 2,72%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 0,55%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,27%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,08%; y en la de Vigo, 3,13%.

La CIG, por su parte, ha avanzado que, de continuar así la situación, mantendrán los paros previstos para el mes de abril, los días 9 y 23.