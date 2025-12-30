El Sergas convoca un centenar de plazas de difícil cobertura, incluidas más de 30 de pediatra

Archivo - Personal del Sergas. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes los decretos de dos nuevas ofertas de empleo público con 123 plazas de personal estatuario del sistema público de salud y personal sanitario funcionario, un centenar de las cuales son puestos de difícil cobertura del Sergas.

De estas 100 plazas de difícil cobertura en centros sanitarios, 41 pertenecen a diferentes categorías de facultativos especialistas en hospitales comarcales, 32 son de pediatra de atención primaria y 27 son de médico de urgencias. Del total de plazas, siete de ellas estarán reservadas al turno de discapacidad general.

La Xunta indica que con esta oferta complementa la aprobada a través del Decreto 52/2025, de 23 de junio, y agota la tasa máxima de reposición de efectivos autorizada por la legislación básica del Estado, que es del 120%, al tratarse de un sector prioritario.

Por otra parte, hay una convocatoria de 23 plazas para diversas categorías de salud pública. El sistema será de concurso-oposición y bajo criterios de libre concurrencia y mérito. En concreto, la oferta es de: 10 plazas de subinspector sanitario (una reservada a discapacidad), siete de inspector médico (una para discapacidad), cinco de farmacéutico inspector de salud pública y una de licenciado en ciencias biológicas.