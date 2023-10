El Sergas destinará en 2024 más de 250 millones a infraestructuras de hospitales y otros 61 a las de Atención Primaria

Los próximos presupuestos consignarán 3,5 millones para ampliar el centro de salud de Conxo, cuyas obras se licitarán este año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Xunta para 2024, que esta semana fueron aprobados por el Gobierno gallego antes de iniciar su tramitación parlamentaria, consignarán una partida de más de 250 millones de euros para construir y mejorar infraestructuras y equipamiento en la red de hospitales públicos. Para centros de Atención Primaria, se reservan otros 61 millones de euros.

Así lo ha destacado la gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Estrella López-Pardo, al responder a una pregunta de la diputada del BNG Iria Carreira en la Comisión 5ª, de Sanidade, Política Social e Emprego, del Parlamento de Galicia.

La nacionalista ha mostrado en su intervención varias noticias sobre deficiencias en infraestructuras sanitarias, con ejemplos concretos como el caso de tres techos derribados en el Hospital Gil Casares y el de Conxo, en Santiago de Compostela. Todo ello además de los "recortes" y el "desvío de fondos" al sector privado que, ha criticado, acomete la Xunta.

En su respuesta, la gerente del Sergas ha ofrecido detalles sobre los presupuestos autonómicos para el próximo año, que en total destinarán más de 400 millones en inversiones en el Sergas, una barrera que se supera "por segunda vez", tras la de este 2023.

Entre ellas, están las obras ya en marcha en los hospitales de las ciudades de A Coruña, Ourense, Pontevedra, Ferrol y Santiago de Compostela. De hecho, esta legislatura se inició, ha destacado López-Pardo, "duplicando el capítulo de inversiones" de la Consellería de Sanidade, al pasar de 175 millones a 350 entre los años 2020 y 2021.

En infraestructuras de Atención Primaria, ha reivindicado que desde 2009 --cuando el PP volvió a gobernar la Xunta-- se reformaron un total de 115 centros de salud y se invirtieron más de 132 millones en este campo.

Para 2024, las infraestructuras y equipamiento en el primer nivel asistencial habrá 61 millones de euros y se continuará en las actuaciones actualmente en marcha en Lalín, O Porriño, Moaña y el centro integral de salud (CIS) Olimpia Valencia de Vigo.

Asimismo, la gerente del Sergas ha desechado las críticas de la diputada del BNG y ha reducido las deficiencias mencionadas a cuestiones "puntuales" que se solucionan de forma "urgente".

INFRAESTRUCTURAS EN SANTIAGO

En el caso concreto de Santiago, López-Pardo también ha anunciado que la Xunta licitará antes de que concluya el 2023 la reforma del centro de salud del barrio de Conxo. Para esta actuación, que implicará en total una inversión de más de 5 millones, los presupuestos de 2024 reservarán una primera partida de 3,5 millones.

Las obras permitirán adaptar esta infraestructura "a las necesidades del siglo XXI". En concreto, se actuará en las unidades de salud mental, que pasará a contar con cinco consultas médicas, tres de Psicología, dos de Enfermería y una sala de técnicas; al tiempo que se creará un área de Psicogeriatría con cuatro consultas. A mayores, se incorporarán al centro de salud una consulta de Medicina de Familia, otra de Enfermería, una de Farmacia y una sala de cirugías menores.

En cuanto a los hospitales compostelanos, el proyecto de presupuestos para 2024 consigna 16,6 millones para financiar la anualidad de la ampliación del Hospital Clínico (15,2 millones) y dotar de una nueva resonancia magnética al de Conxo (1,3 millones).

Todas las actuaciones en la capital gallega las ha avanzado al responder a una pregunta de la diputada del PP Carmen Pomar, quien ha aprovechado para dar la "enhorabuena" a la Administración gallega por su trabajo al "mejorar la atención sanitaria de los gallegos", en general, y de los compostelanos, en particular.

CONTRATACIONES

Por otra parte, la gerente ha defendido la legalidad de las contrataciones realizadas por el servicio sanitario después de que la diputada del BNG Montse Prado esrgrimiese el informe de Conta Xeral del Sergas del Consello de Contas correspondiente al año 2022.

Según este documento, el Sergas concentró el año pasado el 90% de las adjudicaciones directas 'a dedo' de toda la Administración autonómica y dedicó a ello hasta 889 millones de euros, 233 millones más con respecto al año 2021.

La gerente ha recordado a la diputada nacionalista que "ya interpeló en estos términos" al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en un pleno del Parlamento el pasado mes de abril, por lo que, en la misma línea, ha defendido la legalidad de este modelo de contratación que, además, está marcado por las "particularidades" de la sanidad.

Así, ha achacado el alto volumen de estas adjudicaciones a que hay productos farmacéuticos que "solo los suministra un único proveedor". No en vano, Estrella López-Pardo ha afirmado que "casi el 30 por ciento" de estos contratos no llegan a 500 euros y que "el 50 por ciento" no alcanzan los 1.000.