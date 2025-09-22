El Sergas inmuniza en los hospitales a los primeros bebés de la campaña frente al virus respiratorio sincitial - XUNTA

Este lunes también empiezan a ser citados prematuros de menos de 12 meses y lactantes de menos de 24 con alto riesgo de enfermedad grave

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha iniciado este lunes en los hospitales gallegos una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que permite prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes.

En un comunciado, la Consellería de Sanidade ha recordado que esta protección se introdujo en Galicia de modo pionero en el 2023, reduciendo las hospitalizaciones en más del 90 % por esta infección en los niños y niñas inmunizadas.

Así, este lunes, día 22, se ha administrado a los primeros bebés nacidos en hospitales públicos o privados. Se continuará con todos los bebés hasta el fin de la campaña en marzo de 2026.

Este lunes también se ha empezado a citar a bebés prematuros menores de 12 meses y lactantes con alto riesgo de enfermedad grave por este virus que sean menores de 24 meses.

A continuación, a partir del lunes 29 de septiembre, la Consellería de Sanidade convocará de forma activa los menores de seis meses que nacieron fuera de la campaña, es decir, entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025.

La inmunización frente al virus que causa la bronquiolitis fue administrada a 12.719 niñas y niños en la pasada temporada. Esto representa el 100 % de bebés con factores de riesgo, el 91,74 % en el caso de los recaptados en 2024 y el 98,27 % de los bebés nacidos durante la última campaña.