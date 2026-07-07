El Sergas llama a la ciudadanía a donar sangre para incrementar las reservas de los grupos A+, 0+ y 0

Unidad móvil de donación - ADOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) llama a la población gallega a la donación de sangre y, de forma especial, a los donantes de los grupos A+, 0+ y 0-.

En un comunicado, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) explica que las reservas de estos grupos presentan niveles bajos, por lo que es necesario reforzar el permanente llamamiento a la participación en las campañas de donación que realiza la Consellería de Sanidade por mediación de ADOS.

El departamento autonómico recuerda que los centros sanitarios de Galicia necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para desarrollar de forma eficaz su asistencia sanitaria y recuerda que, aunque empiezan las vacaciones, no por eso descienden las necesidades hemoterápicas, por lo que destaca que sigue siendo imprescindible la generosidad y el altruismo de todos los ciudadanos.

Por todo ello, solicita un esfuerzo especial para incrementar las reservas de sangre a lo largo de la presente semana, en la que será posible donar en los locales de atención permanente al donador existente en las siete grandes ciudades, así como en los espacios habilitados en varios ayuntamientos.

Así, este martes, los autobuses de la Axencia de Doazón se desplazarán al Polígono Piadela (Betanzos), Bo das Conchiñas (A Coruña), Culleredo, Área Central-Fontiñas (Santiago), Silleda, Combarro, Barro, O Rosal, Bo Balaídos (Vigo), Bo A Milagrosa (Lugo), Xove y A Valenzá (Barbadás).

Además, el miércoles estará en: As Pontes, O Burgo (Culleredo), Perillo (Oleiros), Vedra, Santa Cruz de Ribadulla, Praza Roxa (Santiago), Zona da Ferraría (Pontevedra), Rúa Príncipe (Vigo), Santa Ma de Oia, Praza Maior (Lugo), así como Ribadavia.

Ya el jueves, los servicios estarán habilitados en: Miño, Cantón-Obelisco (A Coruña), Malpica, Padrón, Esteiro, Illa de Aorusa, Bo do Calvario (Vigo), Guizán, Foz, A Merca, Taboadela, así como Bo do Vinteún (Ourense).

El viernes se podrá donar en Coirós, Arteixo, Ponteceso, Noia, O Pino, Cambados, Redondela, Cabral (Vigo), Chantada y Verín; mientras que el sábado los servicios estarán disponibles en Arteixo, Noia, Redondela, así como en el Centro comercial As Termas de Lugo.