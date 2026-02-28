El Sergas prevé recuperar al menos el 60% de cirugías suspendidas por la huelga del Estatuto Marco antes de nuevos paros

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera semana --de las cuatro programadas-- de huelga nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno ha dejado en Galicia más de 45.000 actos asistenciales suspendidos. La previsión que maneja la Consellería de Sanidade es que se recupere entre el 60 y el 95% de las cirugías suspendidas entre esta y la próxima semana, cuando los médicos volverán a la huelga, esta vez convocada a nivel autonómico em Atención Primaria por el sindicato O'Mega.

Así lo confirmaba la Consellería de Sanidade, que instaba al Ministerio de Sanidad a dialogar con los sindicatos para frenar un paro que, de lo contrario, se repetirá una semana cada mes hasta el verano.

Por el momento, en Galicia, entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero, se suspendieron 1.039 cirugías, 24.224 consultas hospitalarias, 17.631 consultas de atención primaria y 2.737 pruebas diagnósticas, lo que resulta en 45.631 procesos asistenciales cancelados.

Respecto a las medidas para paliar el impacto de la huelga, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmaba la existencia de un plan de contingencia pero advertía de lo "complicado" que resulta, en un contexto de paro, recuperar el ritmo.

"Son muy difíciles de recuperar, sobre todo teniendo en cuenta el futuro. Si esto sigue así, todos los meses va a haber una semana de huelga. Es prácticamente imposible manejar las listas de espera con este tipo de huelga", comentaba.

Con todo, consultados por Europa Press, indican que la previsión es que entre el 60 y el 95% de las cirugías suspendidas se puedan reprogramar entre esta semana y la próxima.

HUELGA EN ATENCIÓN PRIMARIA ESTE LUNES

Esa "recuperación" coincidirá con otra huelga, esta vez a nivel autonómico. La convocada para el próximo lunes 2 de marzo por el sindicato O'Mega, que retoma así el paro indefinido que iniciaron el año pasado ante "la falta de respuesta y de diálogo" por parte de la Consellería de Sanidade. Exigen un plan de choque que permita "descongestionar" la Atención Primaria y "reducir las listas de espera en Galicia".

Preguntado sobre este extremo, el conselleiro de Sanidade se mostraba "confiado" en que se consiga desbloquear el conflicto y la huelga no se llegue a producir, aunque señalaba que eso era algo que no dependía únicamente del departamento sanitario. "Con voluntad por las dos partes creo que se puede conseguir que este conflicto no llegue a huelga", afirmaba.

Sin embargo, este mismo sábado, el sindicato ha anunciado que mantendrá el paro y ha acusado a la Consellería de "romper" la negociación, en la que se había llegado a un principio de acuerdo sobre el número de pacientes máximo por jornada --a situar en 33-- y negociaban las condiciones para atender la sobredemanda de pacientes.

Según la organización médica, la Consellería le advirtió de que no podían comprometerse a ello sin consultarlo previamente con Facenda y "exigió" al sindicato la suspensión de la convocatoria.

"MEJORAS" IMPULSADAS POR LA XUNTA

Por otra parte, Gómez Caamaño también indicó días atrás que desde la Consellería ya trabajan en una solución para los problemas de Primaria, tal y como avanzó en su comparecencia ante el Parlamento de Galicia hace unas semanas.

Según ha recordado, potenciarán la figura de jefe de servicio y trabajarán en "mejorar" las agendas de los médicos, "que realmente están muy congestionadas". Para ello, dos grupos de trabajo abordarán la situación en dos planos: recursos humanos y otro para factores funcionales y asistenciales.

"Por supuesto que tenemos que mejorar la atención primaria, tenemos que mejorar esos tiempos de espera y estamos trabajando en esto", remarcaba.