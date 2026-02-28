La Xunta pide a O'Mega que desconvoque la huelga indefinida y se sume al "acuerdo mayoritario" para Atención Primaria

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha pedido a O'Mega que desconvoque la huelga indefinida prevista desde el lunes en Atención Primaria y se sume al "acuerdo mayoritario" firmado con otros cinco sindicatos para este ámbito sanitario.

"Con el fin de evitar a los profesionales y pacientes una huelga indefenida, la Consellería ha hecho un esfuerzo negociador para lograr que el sindicato O'Mega se sumase a este acuerdo mayoritario", ha defendido la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, en un audio remitido a los medios.

Esta reacción se ha producido después de que el sindicato mayoritario entre los médicos anunciase este sábado que mantendrá el paro convocado y cargase contra la Xunta, a la que acusa de "romper" la negociación, durante la que habían llegado a un principio de acuerdo.

Por su parte, el departamento autonómico ha lamentado la postura del sindicato convocante, que, en base a su relato, "impidió llegar a un acuerdo para evitar un paro perjudicial" y responde "más a intereses particulares" que a "una mejora real de las condiciones y necesidades de los profesionales y la población".

Lobato ha recordado que Sanidade firmó un acuerdo con cinco sindicatos --entre ellos, Simega--, que "ya está suponiendo mejoras" tras su aprobación en el Consello de la Xunta y posterior publicación en el Diario Oficial de Galicia, con efectos desde el 1 de enero de 2026.

Entre otras medidas aplicadas, ha citado el incremento del complemento de productividad variable; el reconocimiento del viernes como día pre-festivo y el sábado como festivo, y el incremento de las dietas de manutención.