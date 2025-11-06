Sergas y radiólogos de Vigo acuerdan el fin de la huelga con la implantación gradual de un tercer profesional de guardia

Archivo - Imagen de una de las concentraciones en el Álvaro Cunqueiro. - O'MEGA - Archivo

VIGO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y radiólogos de Vigo han alcanzado este jueves un acuerdo para poner fin a la huelga indefinida que comenzó el pasado 6 de octubre.

Tal como ha indicado a Europa Press la portavoz de los profesionales, Elena Chavarri, el pacto contempla la implementación gradual de un tercer profesional de guardia de presencia física.

Esta medida se aplicará de forma escalonada para adaptarse al aumento de la actividad asistencial. Así, a partir del 1 de diciembre, este refuerzo estará operativo tres días por semana y, posteriormente, se irán incrementando las jornadas.

"Hemos llegado a un acuerdo de fin de huelga, que contempla la implementación gradual de la figura del tercer radiólogo de guardia. Este avance responde al aumento sostenido de la actividad asistencial, impulsado por el envejecimiento de la población, la ampliación de los programas de cribado y el papel cada vez más relevante de la imagen en el diagnóstico", ha explicado Chavarri.

Todo ello después de que radiólogos de Vigo comenzasen una huelga indefinida hace ya un mes para solicitar un refuerzo en los turnos de guardia. Tras varias semanas de negociaciones, finalmente se ha desbloqueado la situación.

En cuanto a cómo ha valorado la plantilla este acuerdo, Chavarri ha dicho que están "contentos" y que continúan "unidos" tras un mes de paro.